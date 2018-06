Los alimentos que pueden ayudar a las mascotas a combatir el calor

(Tomada de la Red)

Con la entrada del buen tiempo, los perros necesitan un extra de hidratación ya que son más sensibles al calor que los seres humanos. Los profesionales recomiendan, aparte de un mayor reposo para los animales, ofrecerles de forma regular agua limpia y fresca. Sin embargo, también hay una serie de alimentos frescos que pueden tomar y que les ayuda a refrescarse durante las horas punta de calor.



Los profesionales del Hospital Veterinario de Asturias explican que los piensos suelen ser secos, por lo que sugieren ofrecerles como complemento trozos de melón, una fruta llena de agua que incluso se puede congelar. Otra de las ideas que proponen es prepararles un zumo de sandía con una pizca de jengibre. Y por último, cambiar las galletas o los huesos que se dan como premio por zanahorias.



HELADOS APTOS PARA PERROS



Los expertos advierten que el típico helado que consumimos en verano no es aconsejable para los perros debido a la gran cantidad de azúcar y grasa que contiene. De tomarlo, el animal puede sufrir, aparte de un aumento de sus niveles de glucosa en sangre, vómitos y diarrea.



Sin embargo, los profesionales del Hospital Veterinario de Asturias recomiendan una receta a base de productos naturales para hacer un helado apto para perros de forma casera. Tan sólo se necesita leche vegetal de arroz y yogur natural sin azúcar. A continuación se le añade una base de frutas entre las que se puede incluir una manzana sin pepitas, plátano o fresas, entre otros. Ya combinadas, se pasa por la batidora y después se vuelca en una cubitera o en un molde para helados. Se deja unas horas en el congelador y ya está listo para dárselo. Otra opción más simple es hacer un helado de hielo donde tan sólo hay que reemplazar la leche y el yogur por agua.



También cabe la posibilidad de hacer el mismo proceso con trozos de galletas para perros o incluso con pollo. Para este último caso se necesita cocer caldo y carne de pollo deshuesado y finalmente dejar que se enfríe en la nevera.



De igual forma, los expertos advierten de que, aunque este producto sea sano, hay que vigilar que no le siente mal al perro si lo come en exceso o demasiado rápido. La mejor forma de que se coma este tipo de helados es que vaya lamiéndolo poco a poco o introducírselo dentro de un juguete Kong para que el perro se entretenga en sacar el helado mientras juega.



Esta información es meramente orientativa. En Animal’s Health le recordamos que, ante cualquier duda, lo mejor es que lleve a su mascota al veterinario.