Entrenan a perros para detectar enfermedades animales

Los investigadores de la Universidad Estatal de Colorado están entrenando a perros para la vigilancia de enfermedades de la fauna, según informan desde el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos (Usda).



El doctor de la Universidad Estatal de Colorado, Glen Golden, entrena a Odín, un cruce de labrador retriever y border collie. Odín es uno de los cinco perros que han rescatado de refugios y centros de rescate para convertirlos en perros detectores de enfermedades de animales. Durante el programa, que dura 12 meses, se entrena a los perros para detectar e identificar heces de aves acuáticas o cadáveres infectados con influenza aviar (IA).



"Entrenamos a los perros usando refuerzos positivos con recompensas de comida o juguetes dependiendo de las preferencias de motivación de cada perro", afirma Golden. "Los perros están entrenados para responder a olores específicos, ya sea rascando las cajas de olores que contienen materiales de aves infectadas con AI o sentados en cajas que contienen materiales de aves no infectadas. Los perros no pueden tocar las heces o cadáveres infectados, pero pueden oler los elementos que se colocan en frascos y frascos de olores especialmente diseñados".



Según investigaciones anteriores, “algunas enfermedades causan cambios de olor en los animales infectados, y debido a que su sentido del olfato es tan agudo, los perros pueden detectar esos cambios”, apuntan desde la Universidad.



La influenza aviar y, en particular, la versión altamente patógena de la influenza aviar, es una enfermedad que puede ser portada por aves silvestres sin que parezcan enfermas. Sin embargo, la enfermedad es mortal para las aves domésticas, como pollos y pavos.



Los perros no son susceptibles a la influenza aviar, pero Odín y sus colegas están vacunados contra la rabia y otras enfermedades caninas a las que puedan estar expuestos inadvertidamente mientras realizan la vigilancia en el campo. Una vez terminado su entrenamiento, los perros serán emparejados con un especialista de campo para actividades de vigilancia de enfermedades o, si se encuentran inadecuados para el trabajo de vigilancia, serán colocados en un hogar adoptivo.



