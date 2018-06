Esta es la raza de perro que no puede ladrar

(Tomada de la Red)

Los basenji o terrier congo es la única raza de caninos que no puede ladrar. La diferencia con los demás caninos está en sus cuerdas vocales, por lo que su sonido no es un ladrido sino como un curioso canto tirolés.



El peculiar sonido que emite es debido a que su aparato fonador es similar al de los cánidos salvajes, como el lobo. Haciendo que en ocasiones sea como un fuerte aullido que pasa por la laringe posicionada diferente en su estructura. Sus cuerdas vocales son también más estrechas y planas, menos profundas que las de los demás



Esta raza es originaria de áfrica y era utilizado por los pigmeos para el rastreo y caza de leones por su desarrollada vista y oído además de ser muy sigilosos. Esto es relacionado a su avanzada inteligencia.



Estos perros, son similares a los gatos en cuanto a sus personalidades: independientes y con disgusto hacia el baño. Prefiere asearse pasándose la lengua, lo que lo mantiene limpio. Su pelaje no desprende olores como en el caso de los demás caninos. Perfecto para una casa o apartamento.



Es considerado una de las razas caninas más antiguas al hacer parte de culturas ancestrales; incluso aparece su imagen en algunos jeroglíficos junto a faraones, a quienes les eran obsequiados considerándolo como un animal sagrado. Por su carácter, el adiestramiento es más complicado de lo normal.



Su cola firmemente enrollada, frente arrugada y orejas pequeñas siempre levantadas, extremidades largas y huesos fuertes son características que identifican a los perros basenji.



Genéticamente pueden padecer de un síndrome llamado Fanconi, lo que afecta sus funciones renales. Su tiempo de vida promedio es de 10 a 12 años. Por su descendencia, no le es agradable el clima frío.



Otro dato sobre esta maravillosa y ancestral raza es que las hembras solo entran en celo una vez al año y sus camadas suelen ser muy numerosas.



Es un gran compañero y guardián.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/raza-perro-que-no-puede-ladrar