¿Es usted un buen amo para su perro?

Al adquirir una mascota, se asume una gran responsabilidad. Por eso, es muy importante entender que el deber con un animal no pasa solo por la educación y su buen comportamiento, para evitar muchos dolores de cabeza, sino que también pasa por cuidar su salud, y tratar de estar siempre lo más pendiente posible, y más cuando la mascota es un perro, que en algunos casos, requiere más atención que otros animales.



Por eso, es importante conocer cómo ser un buen amo para su perro, y ante la duda, Kienyke.com dialogó con Carolina Gómez, médica veterinaria, quien explicó los aspectos fundamentales que debe tener una persona para brindar la mejor calidad de vida al animal.



En primer lugar, rescató que la alimentación es lo más fundamental, y no por la marca o el tipo de alimento que se le proporcione a la mascota, que también es importante, sino por lo que se le da de más, como restos de comida que consumen las personas. Entre menos de este alimento se le proporcione al perro, será mucho mejor: “La comida que no es habitual para ellos puede traer muchos problemas de salud, como úlceras y la obesidad, que es algo muy complicado de combatir en los animales”, indicó Gómez.



Por otro lado, el agua debe ir ligada a la importancia de la alimentación. Un buen amo, según Gómez, es aquel que siempre tiene agua fresca para su mascota, que esté cambiándola constantemente y que siempre la tenga accesible para el perro, ya que para los animales es igual de indispensable el líquido como para los humanos, aseguró la veterinaria.



Brindarle lo del diario vivir es importante, pero también hay que tener precauciones con la mascota, y un buen amo siempre debe llevar al perro al veterinario. Carolina Gómez afirmó que lo más recomendable es que se visite al especialista cada seis meses, ya que con eso el dueño sabrá que su mascota está sana, y si tiene algún problema, gracias a las revisiones tempranas, se podrán tratar a tiempo.



Por último, rescató que aunque no es lo más urgente, sí es necesario brindarle un buen espacio para que la mascota duerma, también mantenerlo aseado y sobre todo, mantenerlo feliz, y recordarle siempre a su perro el aprecio que siente por él.



