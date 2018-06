'Un pedacito del arte del Vaticano, en México'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En una de las pocas actividades artísticas a las que ha asistido durante su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró este lunes en el Antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición Vaticano: De San Pedro a Francisco, que trae por primera vez a México tesoros artísticos de la Santa Sede, como piezas de Rafael Sanzio, Tiziano Vecellio y Gian Lorenzo Bernini.



En una ceremonia realizada en el patio de este recinto cultural y en el que dedicó gran parte de su discurso a hablar del triunfo de la Selección Mexicana frente a Alemania en la Copa Mundial de Futbol, el presidente dijo que esta exposición que incluye 180 piezas provenientes del Vaticano y museos del país se enmarca en los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.



Agregó que la Selección dio una gran lección al país y a quienes supusieron —como él mismo— que no se le podía ganar a una potencia. "Para aspirar a ser una gran nación primero tenemos que creérnosla", dijo. "Yo me atreví a suponer por las encuestas que México difícilmente iba a derrotar a Alemania y ocurrió lo contrario: México le ganó a Alemania".



Y añadió: "Vaya pues mi felicitación a todos los integrantes de la selección nacional porque no sólo lograron ganar, triunfar en ese partido, México espera mucho de ellos".



Acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña, el mandatario dijo que la muestra trae al país "un pedacito de la obra cultural y artística del Vaticano".



"Los mexicanos están invitados a recorrer, a conocer esta obra que estará aquí expuesta y donde estaremos apreciando 2 mil años de historia, 2 mil años de historia que es lo que tiene, un poco más, la Iglesia Católica de haberse constituido y no se entendería la historia del mundo occidental sin la presencia, sin el impacto de lo logrado y alcanzado por el Estado Vaticano, por la religión católica", dijo Peña Nieto.



Explicó que será una gran oportunidad para los mexicanos, católicos o no, apreciar esa obra cultural patrimonio de la humanidad. "Pocos mexicanos pueden visitar su sede, el Vaticano, pero hoy aquí millones de mexicanos están invitados a visitarla".



El mandatario reconoció la labor de quienes hicieron posible esta muestra en nuestro país. Señaló que en ello su esposa tuvo un papel importante, recordó que fue una de las principales promotoras ante el Papa Francisco para que estas obras viajaran a México.



Al evento también acudieron monseñor Jean-Louis Brugués, delegado oficial de la Santa Sede; Enrique Graue, rector de la UNAM; José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público; María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura; José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros representantes de la Iglesia en México, funcionarios culturales y de la administración pública federal.



Monseñor Jean-Louis Brugués dijo que con esta muestra el público tendrá la "experiencia de adentrarse en el rico patrimonio de la Iglesia Católica".



Por su parte, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dijo que el montaje está conformado por piezas "artísticas y objetos de inestimable valor simbólico, cuyo eje conductor es la historia del cristianismo, con obras de los maestros del Renacimiento y el Barroco de los acervos de los Museos Vaticanos y de las instituciones coleccionistas vaticanas, así como de colecciones de arte de nuestro país".



La exposición reúne por primera vez en México piezas de artistas universales, como Rafael Sanzio, Tiziano Vecellio, Paolo Caliari, El Veronés, Guido Reni y Marcello Venusti. Una de las que sale por primera vez del Vaticano para su exhibición en el extranjero es la obra Anunciación, de Marcello Venusti, la cual fue restaurada exprofeso para su presentación en el país. Esta obra de 1555 representa la copia de un diseño de Miguel Ángel y se considera que pudo ser intervenida por él.



La exposición, que se realiza luego de cuatro años de trabajo y cuenta con la curaduría de expertos italianos y mexicanos, también incluye piezas de las colecciones del Museo del Tesoro de la Basílica de San Juan de Letrán: pinturas, grabados, esculturas, objetos ceremoniales, vestuarios y documentos que datan del siglo I a.C. hasta el papado de Francisco.



El público también podrá apreciar obras de colecciones nacionales, como del Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, del Archivo Histórico "Genaro Estrada" de la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la SRE, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la UNAM y de colecciones privadas.



Se podrá visitar a partir de este miércoles hasta el 28 octubre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico). El acceso será gratuita y para conseguir los boletos habrá un registro en la página: www.desanpedroafrancisco.com.