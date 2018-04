Sergio Ramírez, Cervantes 2017, avala la literatura política

MADRID, España(AP )

La literatura no puede ser ajena a su entorno porque le resulta imposible evadirse de la “anormalidad” de la política, dijo el novelista y expolítico nicaragüense Sergio Ramírez, galardonado con el Premio Cervantes 2017.



Ramírez es el primer escritor nicaragüense que recibe el premio más importante de las letras hispanas, que se entrega el próximo lunes en coincidencia con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor de “Don Quijote”.



“La literatura en Latinoamérica está contaminada de la anormalidad política”, señaló el escritor de 75 años el jueves durante una conferencia de prensa en Madrid, añadiendo que la novela actual debe abordar la vida de seres humanos que “se ven afectados por esa anormalidad.”



Natural de Masatepe, Ramírez ha publicado más de 20 novelas, incluidas "Margarita, está linda la mar", galardonada con el Premio Alfaguara en 1998, “Sombras nada más”, “Mil y una muertes” y “Sara”.



Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y periodista en activo, Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y miembro del partido izquierdista Frente Sandinista. En una época que el escritor recordó este jueves como “llena de ideales”, apoyó la revolución que llevó a derrocar en 1979 al dictador Anastasio Somoza, el último en una dinastía familiar que dirigió el país durante más de cuatro décadas.

La figura del dictador, que según el escritor está presente desde en “Tirano Banderas” de Ramón Valle Inclán hasta en “La fiesta del chivo” de Mario Vargas Llosa, es ejemplo de “ese caudillismo político que ha resucitado en este siglo en la forma de narcotráfico que da cobertura al poder político, en fraudes electorales, corrupción y todo esto que va a ser parte de la novela.”

En ese sentido, identificó como temas recurrentes en la nueva literatura de la región las migraciones forzosas, la frontera con Estados Unidos, el narcotráfico o las pandillas.

Se refirió a la crisis política y social en Venezuela como un “fracaso” de lo que fue “un proyecto político prometedor”, y reflexionó sobre la transición de poder en Cuba, donde “el partido oficial es el que gobierna, no el gobierno”. Ramírez restó trascendencia al nombramiento de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de la isla y destacó que Raúl Castro se aferrará al control del Partido Comunista de Cuba para mostrar que “esta estructura sigue intacta, por lo tanto no podemos afirmar que haya cambio en este momento”.

Director de la revista electrónica Carátula, también publica en el blog literario El Boomeran(g) del diario español El País, así como en diarios y revistas de una veintena de países. Su obra además incluye ensayos y cuentos como “El reino animal”, “Perdón y olvido”, “Catalina y Catalina”, “Flores oscuras” y “La viuda Carlota y otros cuentos”.

Como guinda a esta prolífica y premiada carrera, Ramírez recibe el Cervantes “por reflejar la viveza de la vida cotidiana convirtiendo la realidad en una obra de arte” en una variedad de géneros literarios, destacó el jurado.

El premio está dotado con 125.000 euros (148.000 dólares) y suele alternarse entre escritores españoles y latinoamericanos. El novelista español Eduardo Mendoza fue el ganador de 2016.

El rey Felipe VI entregará el galardón en la Universidad de Alcalá de Henares, en una ceremonia en la que Ramírez ofrecerá un discurso que tradicionalmente homenajea a Miguel de Cervantes pero que, en el caso del nicaragüense, también ahondará en la influencia de su compatriota, el poeta Rubén Darío.

Tanto Darío como Cervantes se enmarcan en una tradición de renovación profunda de la lengua española que se remonta a principios del siglo XVI con Garcilaso de la Vega, dijo Ramírez.

“Quiero hablar en el discurso de lo que yo le debo a Darío y de lo que le debo a Cervantes. Y lo que Darío se ve influenciado por Cervantes”, adelantó. “Y esto me lleva a lo que yo siento como escritor, la felicidad que yo siento de escribir en una lengua de semejante tamaño”.