¿Por qué los gatos están tan obsesionados con las cajas?

(Tomada de la Red)

Los gatos son una de las mascotas más queridas pero de extraños comportamientos, lo cual hace que sean aún más exóticos. Y uno de sus hábitos más conocidos es el amor por las cajas.



No importa cuan bonito, lúdico y caro haya estado un regalo, ellos siempre escogerán una simple caja para poder divertirse. Así se grande o muy pequeña, ellos encontrarán el modo de entrar en ella.



Pero, ¿qué es lo que vuelve loco a los gatos?. La curiosidad y la obsesión por la seguridad puede hacer que amen a las cajas. Se debe recordar que los gatos son depredadores y quieran ser no vistos por su ambiente, por lo que una caja puede ayudar a esconderse.



Además, el gato no es el único felino que ama las cajas. Los tigres y pumas sienten relajo cuando están en una caja ya que les da más seguridad. No importa cuan grandes sean, una caja siempre será una terapia antiestrés muy cómodo.



Fuente:http://diariocorreo.pe/miscelanea/por-que-los-gatos-estan-tan-obsesionados-con-las-cajas-732249/