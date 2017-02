Los gatos son capaces de pensar en presente, pasado y futuro

(Tomada de la Red)

No cabe duda de que el gato es uno de los dos mejores amigos del ser humano, pero pocos pueden mostrarlo en la deslumbrante magnificencia que logra captar la pareja de documentalistas y exploradores sudafricanos Dereck y Beverly Joubert. Este matrimonio dedicado desde hace más de 25 años a retratar y filmar a los felinos en sus ambientes naturales, y cuyo trabajo sobre el comportamiento de los depredadores se cristalizó en veintidós documentales, diez libros, seis trabajos científicos y numerosos artículos para la revista National Geographic, está empeñado ahora en una cruzada para salvar a leones, chitas, leopardos, tigres, pumas y jaguares, cuyas poblaciones están declinando velozmente en todo el mundo.



Advierten sobre este drama en desarrollo con el documental Alma Felina, que se estrena mañana, domingo, a las 23, por Nat Geo Wild, y en el que los Joubert, merecedores de cinco premios Emmy, un Peabody y el World Ecology, encuentran las semejanzas que existen entre los gatos domésticos y sus primos silvestres.



"Hace como siete años Beverly y yo descubrimos que los números de los grandes felinos estaban declinando en forma dramática -explica Dereck, desde Washington-. Vinimos a la National Geographic Society y les pedimos que nos respaldaran en la «Iniciativa de los Grandes Gatos» (Big Cats Initiative), que básicamente se concentra en encontrar proyectos que puedan detener este declive. Estamos viendo declinaciones masivas de leones, leopardos, chitas... Los leones se redujeron de 450.000 a 20.000, los leopardos de 700.000 a 50.000. Sentimos que teníamos que hacer algo. Hoy, tenemos alrededor de 95 proyectos en 27 países, todos sostenidos por personas que donan dinero, algunos apenas 5 o 10 dólares. Tenemos cientos de miles de contribuyentes."





En su film, los Joubert muestran que los felinos de todos los tamaños son cazadores natos. Cuando detectan una presa, se activan los mismos músculos y se enciende la misma mirada y los mismos instintos en la mayoría de las especies de felinos, grandes y pequeños.





Entre risas, Beverly confiesa que fuera de toda duda ellos son amantes de los gatos. "Hemos pasado 25 años trabajando, fotografiando y filmando a leones, leopardos y chitas -cuenta-. En los últimos años, nos sedujo una pequeña gata doméstica. Nos sentíamos intrigados al ver cómo ella era de todos los modos posibles igual que un gato salvaje, y así pensamos en filmar «Alma felina»."



Según apunta Dereck, los gatos no solo son una magnífica maquinaria biológica, sino que son igual de inteligentes que los perros o más. "Nosotros entendemos números o palabras, y nunca vamos a obtener eso de un gato, pero ciertamente tienen un rango de inteligencia que es sorprendente -dice-. Son capaces de pensar en pasado, presente y futuro, algo que pensábamos que sólo nosotros podíamos hacer. Por otro lado, cuando los gatos de todo tamaño, grandes y chicos, juegan demuestran una gran imaginación. Lo que hace tu gato cuando salta sobre un ratón de juguete es imaginar el real, y para imaginar tienes que ser creativo."



Dereck y Beverly se conocieron en la escuela secundaria y muy jóvenes decidieron que no querían tener hijos para dedicarse a explorar y descubrir los escenarios salvajes de África. Ambos coproducen el film; Beverly se ocupa del audio y la fotografía fija, destinada a libros y muestras que forman parte del mismo proyecto, y Dereck, de la filmación, que transcurre en todo tipo de paisajes.



Para este último, el futuro de los grandes gatos es incierto. "En la primera etapa -afirma-, se van a retraer a las áreas protegidas y todo lo que quede afuera va a desaparecer. Eso es algo contra lo que peleamos, porque pensamos que no deberíamos tener límites estrictos por dentro de los cuales todo está protegido y por fuera de los cuales todo haya desaparecido. En África están ocurriendo cosas tremendas, hay una tremenda explosión de ganado, lo que hace más crítica la protección de los felinos en los parques nacionales. Con nuestra fundación «Great Plains» compramos tierra en corredores entre los parques nacionales, porque estamos desesperados por mantener espacios que son importantes para la diversidad genética."



Y concluye: "Todos los problemas de los grandes felinos caen dentro de dos posibles categorías: ignorancia o codicia. Muchos leones son asesinados por cazadores. Tenemos que pelear contra esto. Es apremiante luchar contra la ignorancia. Ya no nos podemos dar el lujo de esperar. Sus poblaciones están reduciéndose tan rápidamente que si dudamos ahora, seremos responsables de la extinción de los grandes felinos en el mundo entero."



Quienes quieran seguir la tarea de Beverly y Dereck Joubert pueden hacerlo en el sitio de la Big Cats Initiative, en National Geographic (http://www.nationalgeographic.org/projects/big-cats-initiative).





