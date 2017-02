Tomar agua en ayunas hace cosas buenas en tu cuerpo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es innegable todos los beneficios que tiene el agua para nuestro cuerpo. Nos ayuda a ser más saludables, a perder peso y a evitar las enfermedades. No obstante, todos sus beneficios pueden potenciarse si bebemos agua en ayunas.



En la cultura japonesa está arraigado beber agua con el estómago vacío, ¿será por eso que casi no sufren obesidad ni diabetes? Es muy probable que sí… porque el agua en ayunas tiene TODOS estos beneficios.



1. Ayuda a liberar las toxinas del cuerpo



Mientras duermes tu cuerpo trabaja, ¡y mucho! Él saca todas las toxinas que están dentro suyo. Si cuando despiertas tomas agua con el estómago vacío, ¡podrás liberarlas a través de la orina de manera mucho más sencilla!



2. Mejora el metabolismo



El agua en ayunas mejora la absorción de nutrientes, además de purificar el colon. Así, tu cuerpo estará mucho más preparado para digerir, ¡y lo hará mucho más rápido!



Si quieres acelerar tu metabolismo, ¡toma agua en ayunas!



3. Permite la pérdida de peso



No solo liberas toxinas y aceleras tu metabolismo, también se reduce la sensación de apetito y, sobre todo, disminuyen los antojos. Así, controlar tu peso será mucho más fácil.



4. Reduce la acidez



La acidez es una sensación muy molesta, ¿verdad? Pero con el agua puedes quitártela. El agua en ayunas permite llevar los ácidos hacia el estómago y allí se diluyen.



5. Mejora el cutis



El consumo de agua en ayunas aumenta el flujo sanguíneo en la piel y permite que tu piel luzca más saludable. Pero… no solo eso, además permite evitar las arrugas.



6. … y la salud del cabello



También impacta en la belleza y salud de tu cabello. Una mejor hidratación mejorará su aspecto y su calidad.



Y el efecto será mucho mayor si se bebe agua en ayunas.



7. Permite evitar los cálculos renales



Si despiertas y bebes agua con el estómago vacío, tu cuerpo podrá prevenir la formación de cálculos renales.



Sin duda es uno de sus mayores beneficios: tu salud te lo agradecerá.



8. Fortalece el sistema inmunológico



El agua en ayunas permite mejorar tu sistema inmunológico y así podrás evitar ciertas enfermedades.



9. Reduce el efecto del tabaco



Si fumas, tomas o has cenado comida chatarra, el agua con el estómago vacío te ayudará a reducir el efecto que esas sustancias pueden generar en tu cuerpo.



10. Disminuye la sensación de sueño



¿Sientes que no tienes fuerzas para empezar el día? ¿Tu cuerpo te pide vacaciones diariamente? Con un vaso de agua podrás reducir esa sensación y lograrás empezar el día con mucha más energía.



11. Ayuda a curar ciertas enfermedades



En Japón se cree que beber agua en ayunas permite reducir, evitar o curar ciertas enfermedades como son los problemas al corazón, el cáncer, la diabetes, la tuberculosis, entre otras.



Beber agua en ayunas tiene que volverse una rutina y así mejorar tu salud. Según esta tradición para reducir estas enfermedades, tienes que tomar agua con el estómago vacío diariamente durante todo este tiempo:



Presión arterial alta: 30 días.

Diabetes: 30 días.

Gastritis: 10 días.

Estreñimiento: 10 días.

Tuberculosis: 90 días.

Cáncer: 180 días.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/175989/11-cosas-maravillosas-que-le-sucederan-a-tu-cuerpo-si-bebes-agua-en-ayunas