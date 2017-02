¿Cómo concentrarte en lo importante?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Otro mes que se va y aún no empezaste el gimnasio? ¿Un domingo más que te encuentra haciendo todo el trabajo a último minuto? ¿Todavía no leíste ese libro que tanto querías? Estas son solo algunas de las metas y objetivos que yo y seguro muchos más se han puesto alguna vez pero difícilmente han concretado.



Ahora bien, ¿por qué no los alcanzamos? ¿Acaso es taaan difícil terminar ese libro que se supone que nos gusta? ¿O el esfuerzo de ser constantes en el gimnasio es infrahumano? La respuesta es no. Estas actividades no implican una enorme dificultad ni compromiso, sino que son tareas que en el medio de nuestra rutina solemos subestimar.



En estos casos, procastinar representa una de las vías más directas hacia la frustración personal. Porque al final del día, todo eso que queríamos hacer, pero que no hicimos ocupa nuestra mente y nos recrimina que no priorizamos nuestra propia felicidad. Por eso es muy importante dejar de lado aquello que nos roba nuestro tiempo y comenzar a de hecho realizar todo aquello que nos proponemos, sin importar cuán mínimo sea. Al final marcará la diferencia.



Mira cómo hacerlo:



Comprender la diferencia entre importante y urgente



Por un lado, las actividades importantes son aquellas que nos hacen sentir realizados y sacan lo mejor de nosotros mismos. Por su parte, las urgentes son las que demandan la atención de otros.



A menudo solemos enfocarnos en las que son urgentes, porque si no las enfrentamos, sus consecuencias serán inmediatas.



La pregunta es: ¿recordarás satisfacer las que de verdad importan?



Reconocer qué es lo importante para ti



Si no identificamos qué es lo que verdaderamente nos importa para ser felices es muy difícil que de hecho lo seamos. Por eso, nunca podemos perder de vista aquello que más queremos y le da significado a nuestra vida.



Lo trascendental en nuestra existencia es lo importante y no lo urgente.



Recuerda qué te hace sentir mal



No solo nos frustramos porque no obtuvimos nada realmente valioso para nosotros, sino que también porque sentimos que perdimos el tiempo haciendo otro tipo de tareas sin significado. Por eso es conveniente no perder de vista cuáles son las actividades urgentes que nos hacen sentir así para no volver a cometer el mismo error.



Además, si ves con más claridad qué es lo que no te gusta, también reconocerás qué es lo que sí disfrutas.



Identifica qué admiras en otros



¿Te ha pasado de ver personas saliendo a correr mientras vuelves del trabajo en autobús? ¿Acaso un sentimiento de culpa y envidia se apoderó de ti? Pues nada te detiene de ser uno de ellos y dejar de lado los celos y la culpa.



Solo necesitas identificar que eso es importante para sentirte orgulloso y más satisfecho contigo mismo.



Organiza tus metas



Sin organización no hay paraíso. Por eso es importante y urgente que enumeres cada uno de tus objetivos y les asignes un momento del día en el cuál trabajarás hacia ellos. Aunque cueste aceptarlo, si uno no trabaja por sus metas, ellas no se cumplirán solas.



Cada uno encuentra lo importante para sí mismo en diferentes sitios. Una buena sugerencia es no prestar atención al celular apenas nos levantamos para evitar la invasión de todo lo urgente y poder hacer de la mañana un espacio personal y especial para cumplir con lo que nos importa y satisface. Luego sí será momento de dar paso a lo urgente pero nunca antes de cumplir con lo importante.



Una vez que comiences a actuar así te darás cuenta de lo mucho que estabas desperdiciando al permitir que lo urgente se adueñara de tu tiempo y tu mente. Comenzarás a apreciar cada minuto de tu tiempo y algo que comprobarás es que nada se resuelve mágicamente, sino que hay que tomar acción para obtener resultados.



Y por acción no me refiero a quejarte mientras miras el inicio de tu Instagram sino de hecho hacer algo.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/176678/como-puedes-centrarte-en-lo-importante-y-no-solo-en-lo-urgente