Dos perros salvan a una mujer de morir congelada en EU

NORVELL TOWNSHIP, Michigan(AP )

Dos insistentes perros de raza labradoodle salvaron a una anciana de morir congelada en Michigan.



Lonnie y Susan Chester comentaron al periódico Jackson Citizen Patriot que sus perros, Adam y Eva, comenzaron a actuar de forma extraña el domingo. Los perros querían salir en la mañana, cosa que normalmente no quieren.



“(Adam) nunca antes había jalado mi ropa, así que no estaba segura de dejarlo salir porque no sabía si había algo allá afuera”, señaló Lonnie Chester.



Antes de que pudiera abrir por completo la puerta de su casa en el distrito de Norvell, los perros salieron disparados. Corrieron hacia una mujer de unos 80 años vestida solo con un camisón, que se estaba congelando en el suelo.



“(La mujer) volteó a verme y me dijo ‘Tengo mucho frío’”, dijo Lonnie Chester y agregó que “no tengo idea de cuánto tiempo había estado ahí. Debió de haber estado aterrorizada”.



El propietario de los perros dijo que llevó a la mujer dentro de su casa, la cubrió con cobijas y llamó a la policía. La temperatura en ese momento era de alrededor -12 grados Celsius (9 grados Fahrenheit), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.



La familia de la mujer llegó a la casa poco tiempo después que los equipos de rescate. La familia había buscado a la mujer pero no habían podido verla acostada en la nieve durante la noche. Fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.



“Hubiera sido un final trágico si Adam y Eva no nos hubieran despertado”, indicó Susan Chester. “No sé cómo ellos sabían que ella estaba allá afuera”.