¿Cuánto sabes sobre gatos?

(Tomada de la Red)

El felis silvestris catus, como es su nombre científico, es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los felinos. Podemos encontrar docenas de razas, aunque la mayoría de los gatos son mestizos, que provienen de varias.Existen los gatos pura sangre, que son hijos de otros gatos de la misma raza, y los pedigrí, de los cuales se lleva un registro genealógico, aunque sus ancestros sean de otras razas.Estos adorables felinos son depredadores por naturaleza y siempre están alerta para acechar y atacar a sus posibles víctimas, que pueden ser cualquier tipo de animal pequeño.Aquellos que son salvajes viven en colonias, cazan ratas y pájaros… Pero debido a la hostilidad del mundo en el que viven y la gran competencia que hay en él, es normal que su vida no sea muy larga.Por el contrario, los gatos domésticos, que, en teoría, no tendrían por qué cazar, puesto que los dueños le proporcionan alimento, lo cierto es que lo siguen haciendo, aunque sus propietarios no vayan a comerse a su presa.Los gatos son la mascota ideal para personas relativamente ocupadas: son casi independientes y no necesitan ser paseados, ya que ellos solos se pasean. Lo mejor es tener alguna especie de entrada y salida secretas para que el minino pueda entrar y salir de la casa a su antojo. Esto es solo recomendable si vivimos en un barrio tranquilo, puesto que si nuestro hogar se encuentra cerca de una avenida o en lugares muy concurridos, puede ser potencialmente peligroso para nuestro querido felino.También es aconsejable que tengan sus juguetes: un ratón de cuerda, una pequeña pelota, cualquier cosa con la que puedan jugar, acechar y perseguir.Si queremos conservar los muebles de nuestra sala libres de arañazos, es indispensable comprarles o fabricarles un poste para que se rasquen las uñas. Una práctica muy común entre ellos, por lo que es necesario que, desde pequeños, se les enseñe dónde pueden hacerlo y dónde no. También se debe contar con un cepillo especial para peinarlos de cuando en cuando, esto nos ahorrará bolas de pelo por doquier.Su arenero debe estar siempre limpio. Por ello utilizaremos una pequeña palita para retirar sus heces y rellenar con arena nueva, ya que, de lo contrario, comenzará a defecar en sitios que no serán de nuestro agrado.En cuanto a su alimentación, cuando son pequeños, está bien darles de vez en cuando un poco de leche, pero, en cuanto crecen, deja de ser aconsejable. Es mejor darles alimento premium, que aunque es un poco más costoso, hará que nuestro gato este siempre saludable y nos ahorrará futuros sustos. Los alimentos comerciales más populares suelen estar hechos con sobras y rellenos que no son lo suficientemente nutritivos para nuestra mascota, desembocando en insuficiencia renal y la muerte, algo que lamentablemente sucede con frecuencia.Nuestro minino, casi siempre sediento por el tipo de comida que consume, debe de disponer de agua fresca. Hay que cambiarles su agua todos los días aunque no la hayan consumido en su totalidad, dado que a la mayoría no les gusta aquella en la que ha caído polvo o alguna materia extraña.Si no queremos lidiar con una camada inesperada de gatitos, procederemos a esterilizarlos. Esto también prevendrá a nuestra mascota de potenciales peligros y no aportaremos gatos callejeros que tendrán una vida triste. Los machos en edad reproductiva suelen marcar su territorio orinando por todos lados y desapareciendo por días, mientras que las hembras lloran como bebés en su busca. Pese a que suena cruel decirlo, al esterilizarlos estaremos prolongando su vida y tendremos una mascota más sana y feliz.Fuente:http://mascotas.hola.com/pelo-pico-pata/20180119/el-mundo-de-los-gatos/