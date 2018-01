Retrato de Washington propiedad de Bolívar factura 62 mil 500 dólares

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Un retrato de George Washington que fue propiedad de Simón Bolívar fue adquirido por 62 mil 500 dólares el viernes en una subasta de Christie’s en Nueva York.



El óleo sobre lienzo de 76 x 63.5 centímetros (30 ¼ x 25 pulgadas) era parte de una venta de muebles, arte popular y platería de importancia estadounidense. Se vendió dentro de su precio estimado, de entre 50 mil y 100 mil dólares. No se informó de inmediato quién fue el comprador.



Ejecutada por Gilbert Stuart alrededor de 1820, la pintura fue otorgada a El Libertador de Venezuela por su médico, el doctor y revolucionario Samuel D. Forsyth, y posteriormente pasó a manos del general Carlos Soublette, presidente de la nación suramericana que luchó junto a Bolívar en las décadas de 1810 y 1820.



“Esta pintura de George Washington, proporcionada por Forsyth a Bolívar, fue más que un retrato del primer presidente estadounidense, fue más bien un símbolo de la esperanza de libertad que Bolívar quería para su propio país”, dijo John Hays, vicepresidente de Christie’s, recientemente a The Associated Press.



En un comunicado de prensa, Christie’s había destacado que figuras clave de las varias luchas por la independencia del yugo español en Suramérica veneraban a Washington como un héroe revolucionario.



Dijo que el hecho de que el retrato haya pasado de un revolucionario a otro durante el siglo XIX, en lugar de heredarse a descendientes familiares, es un testimonio de su valor para quienes lo atesoraron como un símbolo de la lucha por la libertad.



