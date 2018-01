Año del Perro para el Cerdo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para este año, se espera que el cerdo aprenda el valor del respeto, y también que escuche a los demás.



Pondrá orden en su vida emocional. El cerdo acepta los errores del pasado y los supera.



Tendrá problemas económicos sobre todo en el periodo de verano. Habrá invertido en una pérdida durante este año.



Su vida traerá cambios, tenderán a ser positivos, lo positivo es que tendrán mejoras significativas en varios campos, habrá soluciones inesperadas, aprende a escuchar consejos de las demás personas.



No deben ser espontáneos. Recuerden que su felicidad es lo más importante.



Los cerdos deben aprender a mantener la cabeza fría en cualquier situación conflictiva.



Recibirás desilusión profesional o amistosa. Ten cuidado con las traiciones o estafas.



El cerdo debe abandonar los sueños extravagantes que ha mantenido en periodos anteriores.



En lo sentimental, los cerditos solteros pueden llegar a conocer un amor que les ayudará a pasar más tranquilo este año que no pinta tan bueno.



Los cerdos que ya tienen parejas, enfrentarán discusiones.



En cuanto al trabajo tendrán periodo de estrés. Así que a tomar las cosas con calma y a concentrarse en lo que están.



Si naciste en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, perteneces a este signo.



Elemento: Agua

Estación: Otoño

Mes: Noviembre.



PERSONALIDAD

Leales, inocentes, ingenuos y muy cariñosos. Harán lo que sea por quien sea, pues son muy altruistas. Tienen una gran inteligencia. Son generosos, amigables, honestos y alegres; aunque tienden a caer en depresiones constantes.



SIGNOS COMPATIBLES:

Tigre, Conejo y Cabra.



SIGNOS INCOMPATIBLES:

Serpiente



PERIODOS MÁS FAVORABLES:

Mes del Tigre (Febrero de 2018)

Mes del Conejo (Marzo de 2018)

Mes de la Cabra (Julio de 2018).



PERIODO MENOS FAVORABLE:

Mes de la Serpiente

(Junio de 2018)



RITUAL DEL DINERO

En una caja de madera color rojo en forma octagonal, coloca espejos y tres monedas chinas, una rana y sensores cósmicos (uno dorado y otro verde). Aquí guarda tu dinero, limpia la caja con incienso de sándalo haciendo la forma del OM (un ocho horizontal); y repite el mantra del dinero tres veces: “OMDZAMBHALAJALANDRAYESOJA”. Coloca la caja en el Sureste de tu casa o de tu recámara.



TIP: Para proteger tu auto de robos o de golpes, pega una calcomanía de un rinoceronte azul.



PARA EL DINERO

Color de cartera para aspectar su economía durante el año del perro de tierra 2018: verde.



CERDO/ ARIES

Entusiasta, impulsivo, muy ingenuo y noble. Actúa sin reflexionar demasiado, le gustan las aventuras que lleguen al desastre. Cree en la honestidad y le confía a todo el mundo. Es muy atractivo y posee un encanto real y es muy optimista.



CERDO/ TAURO

Le gustan los placeres, es simpático, es un excelente anfitrión; es muy sensual. Trabajador y perseverante. No cambia de idea a cada minuto No es flexible y le cuesta trabajo adaptarse a los núcleos sociales. Es necio.



CERDO/ GÉMINIS

Es inteligente, sabe encontrar soluciones porque tiene gran agilidad mental. Le gusta aprender y conocer nuevas amistades. Es honesto y humano, considera las opiniones de los demás. Es sociable y optimista.



CERDO/ CÁNCER

Se hace difícil, porque teme caer en excesos en cuanto al amor. Es demasiado sensible y eso lo hace vulnerable, rápidamente se impresiona con lo que le cuentan. Es codependiente de familia e hijos.



CERDO/ LEO

Le encanta sentirse amado. Es el rey de los cerdos, le encantan los aplausos, es sensual y cae en tentación con frecuencia. Aunque una vez en pareja puede ser tentado y mantenerse fiel. Con él se vive con muchas atenciones.



CERDO/ VIRGO

Perfeccionista, obsesionado por el detalle, detector de mentiras. Responsable y fiel; no es muy simpático. Es vulnerable ante los excesos.



CERDO/ LIBRA

Sensible, artista, altruista y tolerante. Es un ser muy noble, no le gustan ni los conflictos ni los excesos. Sueña con la paz. Es tierno y tiene palabra de honor. Escucha todas las opiniones.



CERDO/ ESCORPION

Es muy buscado porque es fascinante, le gusta el poder y manda sobre los demás. Para obtener lo que desea, utilizará sus relaciones. Es demasiado oportunista, aunque de repente se sentirá culpable. Su sensualidad es legendaria.



CERDO/ SAGITARIO

Idealista, optimista, está lleno de principios. Atrae la protección del Universo, posee los medios para ser feliz, gracias a su sentido del humor, su amor a la vida y el ánimo tan grande con el que cuenta.



CERDO/ CAPRICORNIO

Ambicioso, pero prudente. Sabe que con trabajo y responsabilidad logra vencer obstáculos. Perseverante y disciplinado, no le gusta infringir leyes. Se puede contar con él pues está presente en todas las adversidades.



CERDO/ ACUARIO

Le gusta cooperar, sueña con nuevos horizontes, aunque idealista es práctico, sabe dominar su sensualidad desbordante. Necesita fraternizar con la gente a quien ama. Tiene carácter.



CERDO/ PISCIS

Soñador, pero con los pies en la tierra. Sabe nadar en dos aguas, porque encuentra apoyo y protección de benefactores, pero se adapta también a la realidad. Es muy dependiente en lo emocional. Es cálido, no le gustan los conflictos.