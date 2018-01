Delta quiere saber si su perro es dócil antes de abordar

DALLAS, Texas(AP )

Delta Air Lines dijo el viernes que los dueños de animales de servicio y apoyo deberán presentar más información antes de viajar con ellos en la cabina, incluso dar garantías de que están entrenados para comportarse. La aerolínea dijo que desde 2016 se han multiplicado las quejas de animales que muerden, orinan o defecan.



A partir del 1 de marzo, se deberán presentar pruebas de la salud o vacunaciones del animal al menos 48 horas antes del vuelo.



Los dueños de animales que brindan servicios psiquiátricos o el llamado apoyo emocional deberán firmar una declaración jurada de que el animal sabe comportarse.



Los nuevos requisitos, en momentos que aumenta el número de animales en las cabinas de pasajeros, no se aplican a los animales que permanecen en jaulas bajo los asientos.



El vicepresidente senior para seguridad de Delta, John Laughter, dijo que la aerolínea busca un equilibrio entre la “necesidad legítima de los pasajeros de tener esos animales” y la seguridad en los vuelos.



Las nuevas normas de Delta aplican a los animales de servicio, entrenados para ayudar a personas ciegas o con otras discapacidades, y los de apoyo emocional, que no reciben entrenamiento alguno. Ambos viajan gratuitamente y no están obligados a permanecer en jaulas.



Ha aumentado rápidamente el número de personas que viajan con animales de apoyo emocional, los que son el objeto principal de las nuevas normas. En junio del año pasado, un perro mordió a otro pasajero en la cara varias veces, lo que obligó a hospitalizarlo.