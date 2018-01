Universo ultravioleta

(GH)

Del verde “Greenery” de 2017, el mundo pasa al morado intenso, oficialmente nombrado como “Violet 18-3838” por Pantone, la guía internacional del color.



Para determinar la tonalidad que reinará cada año, se analizan factores como la coyuntura económica y política, así como la música y las películas que marcan la pauta en todo el planeta.



Y parece que para 2018 se necesita esperanza, pues éste es un matiz intenso que remite a la rebelión, pero también a la paz. Al traje de los monseñores, pero también a los atuendos del cantante Prince. Un tono con ecos de contracultura, originalidad y, sobre todo, optimismo para el futuro.



“Este color es de los más complejos que existen, pues combina dos sombras que parecen diametralmente opuestas, el azul y el rojo, y las une para crear algo nuevo”, afirma Laurie Pressman, vicepresidenta de Pantone.



Se trata, así, de una propuesta vívida y diferente que apunta al porvenir, como asegura Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de la misma empresa.



De hecho, ya se ha visto en colecciones de firmas como Alexander Wang, Óscar de la Renta y Balmain, pero se espera que ahora predomine no sólo en la ropa y los accesorios, sino también en el ‘makeup’, el cabello, la decoración de interiores y la arquitectura.



“Es muy favorecedor, pero no a todos les gusta. Por ello, si no quieres llevarlo en tus prendas, puedes lucirlo en accesorios como una bolsa, un collar o una pashmina. Los hombres pueden apostar por corbatas, pañuelos o camisetas tipo polo”, dice la especialista en imagen Mónica Bravo.



Por su parte, la experta en fashion Dana Landa asegura que se trata de una alternativa muy llamativa, por lo que sugiere utilizarla con cautela.



“Es recomendable lucir una pieza en este tono y mezclarla con otras neutras, para no parecer una gran uva. Asimismo, hay que ser cuidadoso si se elige para el maquillaje o el pelo”, aconseja.



Aquí te dejamos algunas opciones en este esperanzador violeta, con el cual se busca inyectar optimismo y buena vibra al planeta.









Agencia Reforma