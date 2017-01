Estudio revela que los gatos dominan a sus dueños

(Tomado de la Red)

Cuando los felinos quieren algo saben cómo conseguirlo según la especialista Karen McComb.



Una etóloga, especialista en comportamiento de los gatos, decidió profundizar en la relación que tienen estos animales con los humanos. Karen McComb observó que los felinos domésticos incorporaron a su ronroneo habitual, un maullido característico que tiene una frecuencia más alta.



Este particular ronroneo, sólo lo utilizan cuando quieren algo, ya que saben que provoca una reacción especial en sus amos, que en la mayoría de los casos los lleva a obtener lo que desean.



“Este ronroneo es probablemente más aceptable para los humanos que un ‘miau’, que suele ser rechazado, especialmente cuando estás en la cama durmiendo”, explica la especialista.



La investigación fue publicada en la revista Current Biology y menciona que los ronroneos de los gatos tienen un efecto similar a los llantos de un bebé. Para entender cómo el sonido vocal de los felinos es capaz de manipular a sus dueños, McComb y su equipo realizaron una serie de experimentos.



Primero, grabaron el ronroneo de diez gatos: algunos cuando estaban solicitando comida y otros cuando no solicitaban nada. Después, 50 personas escucharon los sonidos al mismo volumen, tras evaluar los ronroneos de ‘petición’ mencionaron que “requerían más urgencia” para ser atendidos.



Más tarde volvieron a reproducir los sonidos, pero esta vez sin los ronroneos de ‘petición’ y los sujetos respondieron que las demandas de los gatos eran menos urgentes.



Tony Buffington, un profesor de medicina veterinaria en la Universidad Estatal de Ohio, agrega que “cada vez que un gato doméstico se encuentra en la situación que quiere algo, va a manipular a sus cuidadores para obtener lo que quiere. Ya sea un ronroneo o cualquier señal que funcione, por ejemplo, rozarse entre los pies de su dueño".



Buffington piensa que este descubrimiento puede tener una utilidad práctica, porque ayuda a saber lo que experimentan los gatos. “Esto es algo que los dueños de mascotas felinas habrán observado, pero que seguramente no han prestado mayor atención. Ahora sabemos que este sonido tiene un motivo”.



