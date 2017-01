Yana, la gatita de dos caras

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ser diferente, en nuestras sociedades, no solo es difícil, sino que muchas veces es razón suficiente para ser excluido o apartado. Pero a cada paso, miles de historias nos demuestran una vez más que en la diferencia se encierra el encanto que nos hace a todos especiales, únicos y con algo distinto para dar.Yana es una pequeña gatita que, a diferencia de otras, tiene su pelaje del rostro de dos colores, casi como si estuviera pintado. Sus fotografías se viralizaron rápidamente cuando su cuidadora, Nasha Niva, publicó un aviso para darla en adopción a una nueva familia. ¡Y no tardó en encontrarla!Desde el 2006 vive con su nueva cuidadora, Elizabeth, en Orsha, Bielorrusia. Una arquitecta y estudiante de diseño de la Universidad Técnica Nacional de Minsk supo ver en ella un belleza exótica muy especial.Tanta popularidad alcanzó la pequeña gatita en las redes sociales, que la cuenta de Instagram ganó muchos seguidores y los visitantes pueden ver allí todas sus travesuras.Como señala su cuidadora, la combinación particular de colores que tiene se llama "quimera" y se explica porque, a nivel genético, en ella se unieron dos cigotos, luego de la fecundación para formar un solo ser. Es decir que posee doble material genético; dos ADN diferentes como si fueran dos gatos en uno solo. Este fenómeno puede suceder en cualquier especie.FUENTE: La Bioguía