Consejos antes de disfrazar a una mascota para Halloween

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Antes de ponernos a disfrazar a las mascotas, o de comenzar a pensar en disfraces caseros para Halloween, quizás es mejor pensar en si la mascota lo va a disfrutar o por el contrario va a pasar un mal rato.La gran mayoría de las mascotas suelen tener aprensión a la ropa, por lo que si la nuestra no está acostumbrada a llevar trajes, es muy probable que lo único que haga es intentar quitarse los complementos o la ropa que le hemos puesto. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta pues puede ser algo que les afecte negativamente o que se lo tomen como un castigo.Piensa que las mascotas no tiene porqué ir vestidas, y aunque muchas veces perros, sobretodo, que llevan trajes incluso para protegerlos del frío, algunos de ellos no quieren llevarlos o simplemente pasan vergüenza. A nosotros puede causarnos mucha ilusión, resultarnos graciosos o muy tiernos pero son nuestras mascotas, primero piensen en ellas antes de dar un paso más. En este sentido, debemos decir que los animales deben estar cómodos para estar bien con nosotros y que no debemos hacer nada que no les guste o les haga sentir mal. Es por ello que en vez de un disfraz, en muchas ocasiones, hay suficiente con ponerles algún tipo de complemento para que se vean listos para la fiesta sin que se les agobie demasiado.Foto: Tomada de la redMuchos animales, como gatos o perros, suelen ser bastante vergonzosos cuando se trata de su aspecto, por lo que no hagas algo que a ti te puede ilusionar, pero que no va a ser beneficioso para su estabilidad emocional. De hecho solo basta con poner a un perro frente a un espejo con algo, ya sea un sombrero o un lazo y ver cuál es su reacción. Si agacha la cabeza es mala señal, ya que nos quiere decir que se siente avergonzado y con ello no será tan gran idea la de disfrazar a tu perro en Halloween ya que puede acabar bastante estresado pobre animal.Por otro lado, si has decidido disfrazar a tu mascota no elijas ropa o un disfraz que les apriete ya que sólo vas a conseguir que al sentirse incómodo se lo acabe arrancando. Y cuidado si le colocas algún antifaz o gorro, ya que deberás sujetarlo y es mejor que no les apriete.Otro consejo que os damos cuando disfracéis a vuestros perros tiene que ver con el tiempo que van a estar disfrazados. Si hacéis una fiesta en casa o vais a una con vuestro perro o mascota , es mejor colocarles el disfraz en el momento en el que de comienzo la fiesta o cuando lleguemos a nuestro destino. De este modo ahorraremos el que el animal más tiempo del necesario con el disfraz puesto.Por otro lado pueden haber disfraces muy molestos (como el de esta imagen), sobre todo estos que ahora se han puesto tan de moda en los que ves por ejemplo a un gato o a un perro con un cuerpo de otro animal y sus dos patitas de delante como si fueran brazos mientras que el cuerpo del disfraz se monta detrás o arriba. Son algo incómodos para ellos si se los ponemos varias horas. Piensa que una cosa es hacerles una foto para compartir en redes sociales, y otra muy distinta que pasen todo el día con el disfraz puesto, algo que no os recomendamos para nada.De todos modos, comprendemos que es realmente complicado el resistirse al hecho de disfrazar por un día, por Halloween, a nuestra mascota así que procura que él o ella se sienta cómodo y sobre todo no lo tengas demasiado rato disfrazado. Veamos qué más consejos debes tener en cuenta a la hora de escoger un buen disfraz para este Halloween con el que presumir de mascota sin que esta se sienta molesta o incómoda por llevarlo.Y no olvides tampoco que no todas las mascotas van a aceptar con el mismo gusto el que les coloques un disfraz. Puede que un perro que esté acostumbrado a llevar por ejemplo un jersey en invierno, acepte mejor un disfraz ¿pero estamos seguros de que por ejemplo un loro esté a gusto como le vemos en la foto de arriba? Imagino que el pobre animal ha sido disfrazado tan solo para el momento de la foto ya que es imposible que se sienta a gusto. Primero porque notará su plumaje aprisionado y por ello intentará moverse todo el rato, y segundo porque parece incluso que el disfraz le queda algo grande en la cabeza.En serio, tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos con nuestras mascotas y si es mejor dejarles sin disfraz, pues lo hacemos y no pasa nada. Seguro que ellos lo van a agradecer.Fuente: https://animalesmascotas.com/disfraces-caseros-para-mascotas-carnaval/