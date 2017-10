Siete alimentos que limpian los dientes naturalmente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¡Que no te apene tu sonrisa! Si sientes que tus dientes se encuentran sucios o tienen una tonalidad poco sana, existen alimentos que te ayudarán a mantenerlos limpios y fuertes, esto acompañado con el cepillado constante, te garantizarán una dentadura saludable.



Te mostramos siete alimentos que limpian tus dientes naturalmente:



1. Agua: De acuerdo a la Asociación Dental Americana (ADA), el agua fortalece los dientes y evita que se llenen de caries. Además, con cada trago elimina los restos de comida y combate la sequedad en la boca.



2. Fresas: Contiene antioxidantes y vitamina C que limpian los dientes, además contiene ácido málico que los blanquea, mas procura no excederte en el consumo ya que este ácido puede erosionar el esmalte.



3. Manzanas: Limpian la placa dental y ayudan a mantener la dentadura saludable, además elimina el mal aliento. Sin duda un alimento óptimo para la salud de tus dientes.



4. Queso: Elimina los ácidos y repone los minerales que ayudan al esmalte dental a reponerse y evitar caries.



5. Sandia: Rica en vitamina C, esta fruta absorbe el hierro y previene el deterioro de la dentadura



6. Bicarbonato: El remedio más común que utilizan las personas es el de bicarbonato de sodio; sólo mezcla una cucharada pequeña en unas gotas de agua y aplícalo en tu boca con un cepillo dental durante dos minutos, enjuaga y listo. En unos días comenzarás a notar cómo tus dientes eliminan el sarro y toman un color más sano.



7. Alubias: Favorecen la secreción de saliva, la cual es fundamental porque elimina los restos de comida en los dientes.



Ahora sabes qué comer para evitar sarro, caries y mantener tus dientes blancos.