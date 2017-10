Mitos de nutrición que arruinan tu dieta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es tan grande nuestra necesidad por bajar de peso, que la información no es poca… ¡es demasiada! Y el exceso de información crea tal desinformación que ya nadie sabe qué creer.



Ya todos se creen nutriólogos. No hay persona que no te dará sus tips y recomendaciones para bajar de peso, comer bien y hacer dieta. Pero ya en serio: ¿Qué tanto es falso y qué no?



Estar delgada quiere decir que eres saludable



Éste mito es difícil, especialmente porque nuestra sociedad está enfocada en el tamaño. A donde veas, la sociedad nos dice que estar delgados es bueno… y es lo deseado.



Sin embargo, tenemos poco control sobre nuestro tamaño y forma, y estos 2 factores no determinan nuestra salud. Hay personas con sobrepeso que pueden mantenerse activas, y son más saludables que otros con un peso normal.



La azúcar es mala… incluso en la fruta



Las dietas sin azúcares están de moda, pero hay una gran diferencia entre el azúcar en alimentos enteros como frutas y vegetales, y el azúcar refinado en alimentos procesados. Sin embargo, los alimentos naturales no sólo tienen azúcar, también contienen fibra, vitaminas y minerales.



Si quieres bajarle al azúcar, lo ideal es limitar los azúcares agregados, en lugar de los alimentos naturales. Claramente las frutas, verduras y el yogurt son mucho mejores que el refresco y los alimentos fritos y procesados.



Los carbohidratos son malos



No le tengas miedo a los carbohidratos… pero eso no quiere decir que debas comerlos en exceso. A la hora de pensar en nutrición y peso, lo ideal es hacer caso a las cantidades y la calidad de las decisiones que tomas. Comer más de lo que tu cuerpo necesita obviamente provocará aumento de peso.



Es bueno que evites granos refinados y carbohidratos como pan blanco, pero la avena, papa y quinoa no son carbohidratos malos.



El azúcar natural no es azúcares



Como quieres bajarle a los azúcares agregados, los sustituyes por miel o agave. Y al hacer esto recibirás unos antioxidantes más, pero tu cuerpo los metabolizará de igual manera que el azúcar normal.



La miel, el agave y otros azúcares no son libres de azúcares y están procesados parcialmente. No son más saludables que cualquier otra cosa, por eso debes cuidar las cantidades.



Las grasas son malas



¿Crees que comer grasa te hará tener más grasa? Pues no. Un plan dietético con bajas calorías DEBE incluir grasas saludables para que puedas bajar de peso. Esto sucede porque la grasa ayuda a que disfrutes más tu comida y así evitemos antojos.



Aunque es verdad que la grasa tiene más calorías por gramo que la proteína o los carbohidratos, no son el enemigo.