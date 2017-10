Las 'enfermedades' más comunes de tu auto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las altas temperaturas, el desgaste de las piezas y un mantenimiento inadecuado suelen ser las causas más comunes por las cuales tu auto “enferma” y tienes que llevarlo con el “doctor” de confianza.



Incluso, quizá te has tenido que enfrentar a estos problemas más de una vez.



Aquí te mostramos los síntomas más frecuentes de tu auto y sus posibles causas:



Síntoma: Derramamiento de aceite

Causas:

1. El tapón de drenaje puede estar suelto o cerrado de forma inadecuada.

2. Abertura en la junta de tapas de válvulas.

3. Filtro de aceite desgastado.



Síntoma: Rechinido al frenar



Causas:

1. Balatas o discos desgastados.

2. Cristalización de balatas.



Síntoma: Derramamiento del líquido anticongelante

Causas:

1. Falla en el mecanismo limitador de la presión de la tapa.

2. Mangueras o abrazaderas dañadas.



Síntoma: Calentamiento excesivo de motor

Causas:

1.Pérdida del líquido anticongelante.

2. Termostato dañado.

3. Fallas en el ventilador del radiador.



Síntoma: Tras pasar baches o topes brinca o rebota el auto

Causa:

Amortiguadores mermados.



Síntoma: No prenden faros, calaveras, intermitentes o luz interior.

Causas: 1. Focos fundidos.

2. Interruptor de faros dañado (comúnmente en el volante)



Síntoma: Al girar a un extremo el volante truena

Causa: Problema en las juntas homocinéticas (encargadas de transmitir el movimiento a los neumáticos)



Síntoma: Ruido o vibración en los neumáticos delanteros al avanzar

Causa:

Baleros de neumáticos en mal estado



Síntoma: Expulsión de agua en salida de escape

Causas:

1. Fuga del líquido refrigerante.

2. Anillos de pistón defectuosos.



Síntoma: Pérdida de aceleración en subidas, después de un tope y falta de potencia

Causas:

1. Complicaciones en la inyección.

2. Fallas en los componentes eléctricos.

3. Rozamiento excesivo de algunas piezas.



Síntomas: No enciende o arranca

Causas:

1. Batería descargada o en mal estado.

2. Bomba de gasolina dañada.

3. Interruptor de encendido descompuesto.



Síntoma: Consumo excesivo de gasolina

Causas: 1. Fuga de combustible.

2. Fallas en las bujías.

3. Exceso de peso en el vehículo.



Síntoma: La palanca de cambio de velocidades se traba o truena

Causas:

1. Problemas en la transmisión.

2. Clutch desgastado.



Síntoma: La dirección del auto en movimiento se guía hacia la derecha o izquierda.

Causas:

1. Balanceo inadecuado en los neumáticos.

2. Mala alineación del vehículo.



¡No olvides visitar a tu mecánico de confianza!