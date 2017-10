No dejes que sea tarde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mañana se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, padecimiento cuyo índice de mortalidad más alto a nivel nacional radica en Sonora, seguido de Nuevo León y Chihuahua.



El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina de las células que componen la mama, es el más frecuente en la mujer, seguido del cáncer cervicouterino, señaló Luis Carlos Durazo Cons, oncólogo clínico y radioterapeuta del Hospital Oncológico del Estado de Sonora.



“Por cada 100 mil mujeres en Sonora mueren 27 a causa de este mal, dato que pone a Sonora en el primer lugar de mortalidad por cáncer de mama en México, debido a que desgraciadamente un 58% de los pacientes se presentan ya en etapas localmente avanzadas”, informó.



Existen factores de riesgo no modificables tales como ser mujer, contar con atencedentes familiares de cáncer de mama, por causas genéticas, entre otras, comentó el especialista.



Sin embargo, hay otros factores modificables como tener el primer hijo después de los 30 años, el consumo de alcohol, la obesidad, especialmente en post menopáusicas; y tomar anticonceptivos orales por un periodo mayor a 10 años, agregó Durazo Cons.



Cualquier mujer de 20 años debe conocer su cuerpo y realizarse la autoexploración mamaria; después de los 25 acudir con un especialista y someterse a los exámenes ginecológicos de rutina, recomentó el experto en radio oncología.



“A partir de los 40 años toda mujer debe realizarse una mamografía, o bien, dos años antes si es que cuenta con algún atecendete familiar de cáncer de mama” señaló.



Además, aclaró que el término prevención no es el adecuado, ya que el cáncer difícilmente se puede prevenir, debido a que es multifactorial. Sin embargo, la oportuna detección de la enfermedad aumenta considerablemente la posibilidad de vencerlo mediante un adecuado tratamiento y evitar su recurrencia.



Una buena alimentación favorece a una mejor asimilación de cualquier tratamiento en caso de que la enfermedad esté presente, por lo que, ingerir alimentos ricos en antioxidamentes, fibras, carnes magras, pescados y cereales, aunados a la actividad física, son la recomendación para todas las mujeres, concluyó.



La alimentación es uno de los factores de riesgo modificables.



Factores de riesgo no modificables



Ser mujer



Tener antecedentes familiares de cáncer de mama



Genética, ya que existen mutaciones que son heredables y son causa de cáncer de mama en un 5 a 10%



Haber tenido la primera menstruación antes de los 12 años y la última después de los 52



La edad, ya que se presenta una incidencia de este padecimiento en mujeres mayores de 50 años



Factores de riesgo modificables



Tener el primer hijo después de los 30 años



El consumo crónico de alcohol



Obesidad, especialmente en post menopáusicas



Tomar anticonceptivos orales por un periodo mayor a 10 años



Tabaquismo



Recomendaciones



Evitar el sedentarismo y mantener un peso saludable mediante una dieta balanceada, ya que un índice de masa corporal mayor a 30 aumenta el riesgo



Realizar actividad física al menos de 4 a 5 días por semana por 30 minutos



Consumir vegetales verdes como brócoli, espinacas, acelgas, además de cítricos



En caso de decidir utilizar algún método anticonceptivo, escoger el que sea más adecuado para cada caso en particular, con apoyo de un especialista



Lactancia por al menos 6 meses, ya que algunos estudios muestras un efecto protector.



MALOS HÁBITOS MÁS FRECUENTES

Ingesta excesiva de grasas y carbohidratos



Tabaquismo



Alcoholismo



Sedentarismo



No dejes que sea tarde



La detección oportuna del cáncer de mama está en las manos de cada mujer.'La etapa en la que se detecta el cáncer es vital, de ahí la importancia de que toda mujer debe autoexplorarse a partir de los 20 años y a partir de los 40 realizarse los estudios de escrutinio como la mamografía".