Con esta aplicación nunca volverás a perder a tu mascota

(Tomada de la Red)

Hay ocasiones en las que la tecnología no es útil precisamente e incluso puede llegar a ser absurda. Sin embargo, hay algunas herramientas que podrían ser muy funcionales para procurar nuestra seguridad ante situaciones de emergencias o protección.



Ahora, una nueva startup llamada iD Animal, desarrolló una placa inteligente que cuenta con un código QR con el que se podría tener acceso a la información del dueño y de la mascota con el fin de que los perros o gatos perdidos vuelvan a sus hogares. Y, como suele suceder, funcionará a través de una aplicación.



Gracias a esta nueva posibilidad, los métodos tradicionales como difundir a través de redes sociales, o colocar letreros en los postes de la calle, quedarán de lado.



En el sitio oficial de iD Animal, tú podrías contribuir brindando información sobre alguna mascota perdida con o sin placa de código QR. Si perdiste a una mascota, podrás ver el apartado de “perdidos” o “encontrados” para revisar si en la lista, está tu perro o gato.



¿Cómo funcionará?

Supongamos que una persona se encuentra con un perro perdido. Lo único que tendrá que hacer es escanear el código QR desde su smartphone para que tenga la información del dueño, aunque, por supuesto, esto funcionará solamente si la persona en cuestión tiene buenos fines o se rige bajo altos morales éticos.



Pero para no atenerse a que alguien más revise el código de la mascota, también está la posibilidad de rastrear el localizador que integra la placa a través del dispositivo.



¿Qué es un código QR?

Forma parte de una nueva tecnología para dispositivos inteligentes que permite un mayor almacenamiento de datos y un acceso más rápido a los mismos; tales como información de contacto, imágenes y links a redes sociales o sitios web. Con la implementación de estos códigos, será posible ver instantáneamente la información del perfil de la mascota.



Lamentablemente, en México, el 80 por ciento de las mascotas que se extravían, no logran volver a sus destinos en los primeros tres días, y su destino puede llegar a ser la muerte mediante un atropello o descuido.



¿Cómo se utiliza?

Al registrar el perfil de tu mascota, tendrás que subir su historial clínico, una fotografía y características específicas sobre cuidado. En caso de que alguien no sepa qué es un código QR, o no utiliza un smartphone, la persona que encuentre a la mascota, podrá encontrar en la placa un teléfono, el cual enlazará la llamada al propietario del perro.



Disponibilidad

Por el momento, el iD Animal se comercializa en la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Veracruz.



Fuente:https://www.unocero.com/noticias/apps/con-esta-aplicacion-nunca-volveras-a-perder-a-tu-mascota/