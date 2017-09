¿Mucho 'gloss'? ¡Calma!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Si tu hijo adolescente te sorprendió con su último look o te pidió ropa que no es de tu agrado, antes de enojarte y decirle que no, pregunta por qué desea usar un atuendo así, sugieren sicólogas.



Aunque los padres consideren que los menores se visten mal combinados, con prendas que no les favorecen, o quieren pintarse el cabello y usar accesorios llamativos, para ellos es un aspecto normal, coincidieron.



Durante la adolescencia, señala la psicóloga Laura López Hernández, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de México, los jóvenes buscan y definen su identidad a través de la vestimenta.



“La ropa que eligen es para poner a prueba que son seres únicos y diferentes a los padres, y también es una manera de conocerse y gustarse a sí mismos”, describe en entrevista.



Usar prendas distintas no siempre implica un acto de rebeldía para molestar a los padres, asegura, por lo que aconseja negociar con ellos su atuendo y permitirles experimentar.



Más allá de la imagen, destaca, la elección de ropa por parte de los adolescentes puede ser una clave importante para conocerlos y hasta para detectar si algo anda mal con ellos.



Por ejemplo, menciona, un hijo quizá quiera vestirse “desaliñado” porque cree que es un estilo “cool”, pero otro joven puede elegir lucir así por un problema de depresión.



“Sí es importante que los padres traten de entender las razones que los adolescentes buscan expresar a través de su ropa”, subraya.



Además, los padres deben recordar que en la adolescencia las modas son pasajeras y, generalmente, los hijos modifican sus preferencias conforme crecen.



No obstante, advierte, lo que sí permanece es la actitud con la que los papás enfrentan esa etapa.



Cuando un padre amenaza, compara u ofende a su hijo con el fin de que desista de usar cierta prenda, puede afectar su sensibilidad y autoestima, detalla.



“Cuanto más se aferran los padres a anular el valor de la vestimenta, más se va a aferrar el chico porque va a sentir que lo están humillando a él. Tratará de defenderse para sentirse seguro”, indica.



A veces, los papás niegan a sus hijos la posibilidad de elegir su atuendo porque relacionan la ropa con determinadas conductas, según el grupo social que la use, agrega Alma Isabel Pérez, psicóloga de la Clínica de Atención Emocional.



Tal es el caso de los llamado emos, dice, quienes se asocian con depresión o soledad, actitudes que los papás no quieren para sus hijos.



También temen ser juzgados por los otros como “malos padres” si permiten que su hijo se vista diferente, añade.

Mientras el joven no practique conductas que lo pongan en riesgo, como aislarse, detalla, no le afecta que se vista como emo o hipster.



Lo mejor, expone, es darle importancia a cosas que van más allá de la ropa: cómo se relaciona tu hijo con sus pares, cómo se siente y qué actitudes tiene ante la vida.



Negocia



Su elección de ropa va más allá de un capricho. Tiene que ver con la toma de decisiones, que a futuro determina quiénes son.



Permite que desde pequeño tu hijo elija cómo vestirse.



No ofendas a tu hijo por su vestimenta ni lo compares.



Reconoce cuáles son tus propias emociones y pensamientos frente al tipo de atuendo de tu hijo.



No impongas tus preferencias.



Elige el momento adecuado para hablar con él sobre su ropa.



Trata de entender por qué se quiere vestir así.

No amenaces.



Los adolescentes buscarán las maneras para vestirse como desean.



Concilia ambas partes. Si insiste en teñirse el cabello, permite que lo haga con productos que se lavan con el agua, por ejemplo.



En eventos formales: acuerden que usará tres accesorios que desee, pero los combinará con alguna prenda formal.



Comparte tiempo. Ayuda a tu hijo a comprar su ropa.



Si tu hijo adolescente te sorprendió con su último look pregunta por qué desea usar un atuendo así, sugieren sicólogas.