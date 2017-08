6 películas sobre mascotas que puedes ver en Netflix

(Tomada de la Red)

Todo el mundo espera a que lleguen los días de verano para disfrutar así de una buenas vacaciones, pero esta época también se convierte en meses de mucho abandono animal. Con motivo del Día Internacional de Animales Sin Hogar, que se celebra cada año el tercer fin de semana de agosto, recopilamos seis películas sobre mascotas que puedes disfrutar en la plataforma de Netflix como forma de concienciarse, apoyarles y darle el protagonismo que se merecen.Descúbrelas en las siguientes páginas...OJKAMija convive con una gran y extraña mascota llamada Okja. La joven coreana ha criado durante 10 años a este increíble animal, que posee un carácter amable y se ha convertido en parte de su familia. Todo se complica cuando la poderosa empresa multinacional Mirando, responsable del animal, intenta recuperarlo para trasladarlo a Nueva York. Mija hará todo lo posible por salvar a Okja, por lo que se enfrenta a complicadas situaciones para estar con su inseparable amiga.HOTEL PARA PERROSAndy y Bruce son dos hermanos huérfanos que conviven con su perro Viernes y su tutor, el cual no quiere a la mascota en su casa. El desprecio del hombre hace que los jóvenes deban buscar un nuevo hogar a Viernes. Los niños tropiezan un día con un lugar abandonado y lo empiezan a transformar en un hotel perfecto para su mascota y el resto de animales abandonados. Ambos se sumergen en una divertida aventura en la que además deben evitar que los vecinos se enteren de lo que hacen.AIR BUDLa muerte de su padre cambia la vida de Josh, un niño de 12 años que se muda a Whasington con su familia. El niño es introvertido y no termina de encajar en la escuela. Su rutina se basa en estar entrenando en la pista de baloncesto. Un día, Josh se encuentra con Buddy, un perro abandonado que tiene una especial habilidad con la pelota y una increíble forma de encestarla. Ambos se hacen fieles compañeros y amigos. Cuando los medios de comunicación se hacen eco de las habilidades de Buddy, su antiguo dueño se presenta y lo reclama con el objetivo de lucrarse.UNA PAREJA DE TRESJohn y Jennifer Grogan son unos recién casados que comienzan a vivir en West Palm Beach, Florida. Todavía indecisos sobre la capacidad de ser padre, John pide consejo a su amigo Sebastian, que le recomienda regalarle una mascota a Jennifer. John adopta así a Marley, un labrador de apenas 5 kg. Las cosas empiezan a cambiar cuando ya es un perro adulto de 45 kg y sin ninguna educación, lo que hace que la rutina y vida de la pareja sea librar una batalla cada día.MARMADUKEUn perro de raza gran danés llamado Marmaduke se muda con su familia a California. Su presencia en la nueva ciuidad no será del todo placentera, allí conoce a una hermosa collie, Jezabel cuyo novio, un bosco algo agresivo y controlador, busca pelea junto a sus secuaces Thunder y Lughtning con Marmaduke. La convivencia no será fácil para el gran danés, pero siempre le acompañará su amigo Carlos, un gato azul ruso.PERRO AL RESCATERex es el perro más famoso de Hollywood y bastante acostumbrado a los privilegios y caprichos de una estrella. Su vida cambia cuando durante la grabación de un anuncio y en el rodaje de un situación extrema, los vigilantes le dan por muerto. Sin embargo, Rex campa por las calles de una ciudad que nunca ha conocido desde su posición. Durante un incendio, un bombero le rescata y lo adopta junto a su hijo, es ahí cuando aprende a convivir de una forma muy diferente a como lo hacía antes.Fuente:http://www.sensacine.com/noticias/series/noticia-18559170/?page=3