Siete alimentos transgénicos que se consumen en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

México no se caracteriza por ser un país cultivador de alimentos transgénicos; sin embargo, importa el 50% del maíz para su consumo de países como Estados Unidos, nación que acostumbra modificar genéticamente sus productos.



Un alimento transgénico nace artificialmente debido a que le insertan genes de bacterias, vegetales o virus con el fin de producir una sustancia insecticida que le dé resistencia ante plagas o herbicidas. A estos alimentos se les conoce como Organismos Genéticamente Modificados (OGM).



Si bien aún no existe unanimidad en cuanto a los efectos en la salud de estos alimentos, de acuerdo a múltiples estudios, los alimentos transgénicos podrían provocar tumores cancerígenos; de igual forma, tras experimentos con ratas de laboratorio, se ha cuestionado que la capacidad reproductiva se ve reducida.



La cultivación de Organismos Genéticamente Modificados también influye en el sector económico, ya que sólo empresas transnacionales suelen tener la economía para modificar estos productos, por lo que los campesinos mexicanos se verían relegados y quizá desempleados



Otra de las características de estos alimentos es que su crecimiento y maduración es más rápido, uniforme y mejora la presentación del producto.



Aquí te mostramos una lista con 7 alimentos transgénicos que se consumen en nuestro país de acuerdo a Greenpeace, ya que en México no existe una legislación que obligue a las empresas a expresar si sus productos tienen ingredientes genéticamente modificados o no.



Además, es importante señalar que no todos los alimentos que contienen estos ingredientes contienen transgénicos. Por ello es mejor consumir producto nacional porque además de que es cultivo orgánico, ayudamos a impulsar la economía del sector agrícola.



1. Maíz

2. Jitomate

3. Soya

4. Algodón, en forma de aceite

5. Canola, en forma de aceite

6. Alimentos enlatados

7. Leche