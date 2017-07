Nueve alimentos que no debes comer en ayunas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Jugo o yogur, plátano o pera, quizá algún pan; podríamos pensar que estos alimentos son adecuados para comenzar el día con un desayuno ligero; sin embargo, por diversas razones nutriólogos no recomiendan consumir estos alimentos en ayunas. ¿Qué alimentos no debes comer en ayunas y por qué? Aquí te los mostramos:



1. Pan con levadura: Los panes horneados hechos con levadura irritan las paredes del estómago y producen gases. Sustituirlos por pan integral sin levadura durante el desayuno es una opción.



2. Yogur y lácteos agrios: El ácido clorhídrico que tiene nuestro estómago cuando aún no desayunamos elimina las bacterias de los productos lácteos por lo que nulifica sus beneficios en nuestro cuerpo.



3. Plátano: El magnesio que contiene el plátano puede afectar al corazón, ya que en ayunas absorbe muy rápido este elemento y como resultado aumenta su carga.



4. Cítricos: Los ácidos que contienen las frutas como naranjas, toronjas, limas, entre otros, producen en el estómago vacío: agruras, gastritis y úlceras.



5. Pepinos y vegetales verdes: Comer estas verduras crudas causa agruras, gases y malestar estomacal.



6. Jitomate: Cuando el ácido tánico que contienen los jitomates se mezcla con los jugos gástricos de nuestro estómago vacío, éste aumenta su acidez y puede causar úlceras gástricas.



7. Dulces: El azúcar aumenta la producción de insulina y dificulta las funciones del páncreas; esto puede provocar diabetes.



8. Bebidas frías y refrescos: Dificultan la circulación de la sangre en el estómago lo que complica la digestión; además dañan la mucosa gástrica.



9. Especias: Facilitan enfermedades del tracto digestivo ya que irritan la mucosa y aumentan la producción de jugo gástrico.