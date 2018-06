Cuide a sus mascotas de altas temperaturas; siga estas recomendaciones

(Tomada de la Red)

Ante las altas temperaturas en la ciudad, la Dirección de Ecología recomendó seguir recomendaciones para cuidar a las mascotas, debido a que existen denuncias por maltrato animal.



La Dirección General de Ecología emitió varias recomendaciones a los juarenses sobre el cuidado de las mascotas durante esta temporada de calor.



Recomendaciones:



*hidratar a las mascotas (Colocar agua tres veces al día, ya que esta se evapora o se calienta)



*poner el agua en recipientes de plástico, no de metal



*tener sombra



*bañar y limpiar a los animales a fin de que no adquieran garrapatas, p



*en caso de que la mascota tenga varias garrapatas, es necesario llevarlo con un veterinario para que este lo atienda a través de un tratamiento.



La Dirección de Ecología también exhortó a la población a no dejar a las mascotas dentro de los vehículos mientras realizan las compras, pues esto podría afectar al animalito a tal grado que puede morir por el calor.



Señaló que es necesario hacerse cargo de la limpieza de los animales, pues muchas veces la gente adquiere una mascota solamente para que les cuide las viviendas o los negocios, sin importarles la vacunación o la alimentación.



Otra recomendación es no usar tambos o plásticos para hacerles casas, pues con las altas temperaturas estas concentran mucho calor.



Fuente:http://puentelibre.mx/noticia/135217-altas_temperaturas__direccion_de_ecologia__recomendaciones_mascotas__maltrato_animal/2