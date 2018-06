(Tomada de la Red)

La humedad y el calor en conjunto hacen el clima perfecto para que las garrapatas se proliferen, sin embargo es importante saber que es un insecto muy común que se encuentran en cualquier jardín o parque sin importar los cuidados que puedas tener, así que tener garrapatas no es sinónimo a mal cuidado, pero sí es nuestra responsabilidad como dueños el estar al pendiente para poder ver cuando estos molestos animales se encuentran con nuestras mascotas.



Si eres de los que saca a pasear a tu perro o disfruta de un jardín, es importante tener en cuenta que debemos de inspeccionar a nuestra mascota todo el tiempo para poder identificar si se le sube alguno de estos insectos. Comúnmente se localizan en los oídos y entre las garras.

Existen diferentes métodos para evitarlas como inyecciones (no tan recomendables y menos si tu mascota padece del hígado) , collares o incluso hay un aceite que puede durar varios meses.

Las garrapatas transmiten enfermedades, por lo cual es importante cuidar a nuestras mascotas e incluso a nosotros mismos, ya que existe un tipo de garrapata que transmite una enfermedad a los humanos como el lupus, que es una enfermedad que no se cura y es muy costosa.

Si encontramos alguna garrapata en nuestra mascota dentro de la casa, es recomendable fumigar para evitar que más garrapatas puedan crecer dentro de nuestro hogar.

Si encontramos una garrapata en nuestra mascota, para quitarla debemos de pellizcar la piel desde unos milímetros alrededor de donde está la garrapata para que el insecto salga completamente, ya que si se arranca, podemos correr el riesgo de que la cabeza quede en la piel y provoque una infección.



Fuente:https://laverdadnoticias.com/ecologia/Las-garrapatas-y-las-mascotas--20180617-0039.html