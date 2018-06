Stella McCartney vende 46 vestidos idénticos a los de Meghan Markle

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

¿Cuántas de nosotras nos morimos de amor cuando vimos el segundo vestido de novia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle? Cuando menos lo imaginábamos nuestros sueños se hacen realidad, ya que el vestido estará disponible a la venta y tendremos la esperanza de poseerlo.La diseñadora británica Stella McCartney pondrá a la venta 46 réplicas del ahora icónico vestido con cuello halter que Markle llevó a la recepción de su boda. Bajo el título 'Made with love', McCartney celebra la inauguración de su nueva tienda en Londres. Además, hace unos días la creadora dio declaraciones sobre la confección y diseño de la prenda, te invitamos a leerlas aquí:Sí, obtener este look no será tan sencillo como esperabas, pues para comprar una réplica primero debes tener 3500 libras esterlinas, que es más o menos 97 mil pesos mexicanos (parecerse a Meghan Markle cuesta, y mucho), luego deberás mandar un mail al este correo: 23oldbond.store@stellamccartney.com y si eres una de las elegidas, recibirás una invitación para asistir a la nueva boutique.Para complicarlo aún más – y claro, hacer valer lo que cuesta– se presentarán 23 vestidos blancos y 23 vestidos negros. Lo que provocará un sin número de peleas entre fanáticas que buscan llevar lo que muchos declaran es el último look arriesgado de Meghan Markle.