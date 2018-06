Mundial gastronómico Bélgica 3-3 Panamá

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En este encuentro, pero, del Mundial Gastronómico se enfrentan Bélgica y Panamá. Basados en sus mejores platillos ¿Quien ganará?



Sorprendentemente, los panameños toman la delantera y anotan con su sancocho, una sopa que se encuentra en todos lados. Su base es el caldo de pollo con un poco de ñame (un tubérculo), maíz, cilantro y un toque de especias. Algunos le ponen trozos de pollo, yuca y verduras.



Bélgica no quiere quedarse atrás y empata el partido de una manera muy dulce y sutil: ¡sacan el chocolate! Este manjar goza de gran popularidad en el país europeo y es uno de los mejores del mundo por su preparación tradicional y respetar el “cacao puro”.



Los belgas ya calentaron motores y antes de que termine el primer tiempo anotan otro tanto con otro de sus postres: los gofres.



También se les conoce como waffles pero no se parecen en nada a los estadounidenses ya que éstos últimos son mucho más pequeños y su proceso de elaboración es más rápida. En Bélgica, es muy común dejar que la masa repose durante toda una noche, en las mañanas se cuece y se combina con diferentes ingredientes que pueden ir de salados hasta dulces.



Panamá llega al segundo tiempo con todo y le demuestra a los belgas que tienen muchísimos más platillos por ofrecer. Igualan el marcador con un toque fresco al presentar su ceviche.



Este manjar es popular en Latinoamérica y consiste en cortar el pescado en trozos y ponerlo a cocer con limón o lima. Se le agregan verduras como jitomate, cebolla morada, chile o cebollín. Puede comerse solo o servirse en galletas saladas.



La escuadra europea no piensa dejarse intimidar con los mariscos panameños y muestra su waterzzoi, el cual es más fácil de preparar que de pronunciar. Se trata de un estofado de mariscos, bacalao, pescado, mejillones o puede usarse sólo pollo. Lo acompañan con zanahorias, cebolla, papas, huevo, manteca, crema y un toque de hierbas de olor.



Panamá está desesperado por conseguir el empate antes de que finalice el partido, se acerca a la portería y tira su gallo pinto, un guiso que lleva arroz, frijoles y rabo de puerco sazonado con salsa inglesa. Es un plato tradicional y sencillo pero sumamente popular en el sur de América.



Aunque en la Copa Mundial, el encuentro lo ganó Bélgica con 3 goles (Panamá no hizo ninguna anotación), para el Mundial Gastronómico empataron. Marcador: 3-3

