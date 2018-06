WhatsApp: Cuándo sí y cuándo no

(Agencia Reforma)

Doctor, el niño tiene mucha tos desde la mañana, le mando un audio para que lo escuche, por favor dígame ¿qué le doy?”.



Para los médicos y médicas de la salud, el WhatsApp puede ser una extraordinaria herramienta de comunicación con sus pacientes... O un verdadero tormento.



Con más de mil millones de usuarios activos diariamente en el mundo, el servicio de mensajería instantánea se ha convertido en un medio de asesoría y consulta en el cual los pacientes no necesitan sacar cita, presentarse físicamente o pagar honorarios.



“La medicina ha evolucionado de acuerdo a la tecnología y los medios de comunicación”, dice Raúl Gutiérrez, jefe del departamento de Medicina Familiar del Hospital Universitario.



“Anteriormente nada más era la consulta personal con la agenda de una cita, posteriormente la aparición del teléfono y de los 90 para acá el correo electrónico; actualmente aparecen los otros medios como WhatsApp, Facebook y las videollamadas por Skype”.



Por el ahorro de tiempo y dinero, el fácil acceso a zonas distantes para la atención de especialistas y la posibilidad de transmitir documentos, enlaces, audios e imágenes en alta calidad, el WhatsApp podría considerarse una auténtica herramienta de la telemedicina, es decir del servicio sanitario a distancia.



Sin embargo, muchos especialistas todavía tienen sus reservas debido principalmente a que la aplicación no cuenta con protocolos que formalicen y regulen esta forma de consulta, es decir, no hay estándares aceptados sobre cómo enviar los mensajes y en qué circunstancias.



Además, existen riesgos para ambas partes cuando se habla del diagnóstico y tratamiento por esta vía.“Jamás se va a comparar el que tú puedas ver y tocar al paciente con la foto que te pueda mandar o lo que te pueda decir. No es algo que se deba hacer, pero la tecnología nos está alcanzado y no podemos quitarnos, pero sí poner límites en cuanto a qué sí y qué no”, comenta Adriana Islas Escudero, gineco-obstetra especialista en infertilidad en el Centro Médico de la Mujer.



CUÁNDO SÍ, CUÁNDO NO

Para una buena comunicación médico-paciente vía WhatsApp, lo más importante es que los pacientes aprendan a distinguir cuándo sí y cuándo no debe utilizarse.



El consenso general dice que es válido buscar a los doctores con dudas sencillas de seguimiento, pero no es válido en situaciones de urgencia y cuando el paciente y el médico no se conocen.



Para ello es importante que las personas aprendan a identificar qué es una verdadera urgencia, dice Fernández, director del Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano Hellion.



“Tengo que explicarles bien: esto no es para urgencias o sí es, si tu hijo tomó cloro y yo estoy en la consulta y no veo el mensaje en tres, cuatro horas, a mí me preocuparía que esa mamá no hizo algo.



“Hay que explicarle a la gente para qué, porque pareciera que a la generación nueva no le gusta hablar por teléfono y ése es el punto: hay cosas que no se pueden resolver por mensajería”.



Para el pediatra Gabriel Rodríguez Camelo, muchos padres incluso se vuelven dependientes del doctor y los imposibilita a actuar correctamente ante una emergencia.



“Se vuelven dependientes, ‘me espero a ver qué dice el doctor por WhatsApp’, cuando antes era ‘vete al hospital’ y luego le hablan al doctor.



“Sí ha llegado a ese nivel tal de dependencia que ya preguntan absolutamente todo, que si puede cambiar de toallitas húmedas a hipoalergénicas, por ejemplo”.