Este perro leal acompañó a su mejor amigo en la ambulancia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Marrom acompañó a su padre humano en la ambulancia después de que éste se pusiera grave por un problema respiratorio, el perro esperó durante más de 32 horas en el hospital y una organización decidió brindarle atención, ahora está esperando a que su amigo sea dado de alta para reencontrase con él.



Los paramédicos en Brasil fueron llamados esta semana para ayudar a un hombre sin hogar que estaba gravemente enfermo debido a un problema respiratorio, cuando llegaron al lugar donde se encontraba se dieron cuenta de que su situación económica no era buena, pero que tenía un gran tesoro a su lado, se trata de Marrom, este perro fiel acompañó a su amigo en la ambulancia, estuvo con él en todo momento.



Cuando llegaron al Hospital Humanitária en Limeira, Marrom quería seguir acompañando al hombre hasta la sala de emergencia, pero no se lo permitieron, así que él se acurrucó en frente y esperó lealmente durante más de 32 horas.



“Él simplemente estuvo esperando en silencio, muy educado, Marrom tendrá que esperar un poco. Pronto vamos a regresarle a su amigo”.



El personal del hospital le brindó comida, agua y afecto durante su espera, incluso pusieron un letrero para que nadie lo molestara o pensaran que no tenía familia.



“Por favor, no maltratar a este animal, porque pertenece a un paciente”.



Perro fiel acompañó a su amigo en la ambulancia y esperó en el hospital

ALPA, un grupo local de rescate animal decidió intervenir y brindarle atención al perro, descubrieron que tenía pulgas, garrapatas y que posiblemente nunca había recibido atención veterinaria.



Se espera que en los próximos días el perro vuelva a encontrarse con su amigo y que ambos cuenten con excelente salud.



ALPA se ha puesto en contacto con varias organizaciones locales para ver si pueden brindarle refugio a este par de amigos sin hogar.



“Nuestro agradecimiento y amor a todos los involucrados en este caso tan especial”.



Fuente:https://notasdemascotas.com/perro-fiel-acompano-a-su-amigo-ambulancia/