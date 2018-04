Comportamiento de los conejos ¿Qué es normal y qué debe preocuparnos?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sin duda alguna los conejos son excelentes mascotas. Pueden crear un vínculo muy importante con sus dueños. Parte de ese vínculo viene de conocer las bases del comportamiento de los conejos. De esta manera podremos saber si nuestra mascota está feliz o no o si hay algo que quiera hacernos saber.



Comprender el comportamiento del conejo es probablemente el aspecto más fundamental de criarlos con éxito. Aprendiendo lo que tus conejos hacen diariamente y cómo actúan cuando son felices, hará más fácil detectar los comportamientos más preocupantes.



Hay básicamente 5 tipos de comportamiento que nuestro conejo podría mostrar, y todos son perfectamente normales. Estos son:



Comportamiento normal: Éstas son las cosas que tu conejo hará probablemente diariamente. Y son buenas muestras de que es feliz y está contento, haciendo lo que se supone que deben hacer.



Comportamiento territorial: Los conejos son sorprendentemente particulares sobre su espacio. Su comportamiento al proteger o gobernar su dominio puede ser un poco desalentador.



De apareamiento: Esto es también perfectamente normal para los conejos incluso cuando no están haciendo realmente bebés.



Que puede indicar estrés o dolor: Los signos de que un conejo puede estar sufriendo de estrés o miedo puede incluir esconderse o no moverse.



Comportamiento “molesto”: Los conejos son muy destructivos a veces y mientras que masticar, mordisquear y cavar es perfectamente normal para ellos, hay maneras en que podemos controlarlos.



Comportamiento Normal de los Conejos



Aseo

Un conejo sano y feliz se acicala a sí mismo, a otros conejos e incluso ti. No sólo es por buena higiene sino también un signo de afecto. Sin embargo, cuidado con el exceso de aseo, podría ser un signo de aburrimiento y depresión.



Rodar sobre el lado

Rodar y tumbarse de un lado o de espalda con los ojos cerrados es un signo de que tu conejo está muy relajado y feliz.



Montar

Aparte de lo obvio, cuando un conejo macho monta a otro conejo o incluso su pie, él, (o ella), está tratando de aparearse o está mostrando dominio. Un conejo hembra puede montar a un conejo macho para mostrar dominancia.



Comer excrementos

Los conejos producen dos tipos de excrementos: los gránulos fecales duros que ves durante el día y los pellets suaves y caecales que cogen en la noche y que se comen. A veces este tipo de comportamiento de los conejos puede sorprender al nuevo dueño, pero es perfectamente normal. Esta es la forma de su conejo de maximizar el valor de su alimento sacando más nutrientes de los excrementos a medida que pasan a través de su cuerpo de nuevo.



Acrobacias o “Brincos”

Los conejos juegan y se deshacen del exceso de energía corriendo rápido, saltando y girando su cuerpo en el aire. El comportamiento energético del conejo debe ser alentado. ¡Un conejito que salta es un conejo feliz! Asegúrate de que tus conejos tienen un montón de espacio para expresarse.



Pararse en dos patas

Cuando un conejo se levanta en sus patas traseras está tratando de obtener una mejor vista de sus alrededores. Puede estar tratando de llamar la atención o de alcanzar la comida que estás sosteniendo. Haz todo lo posible para asegurar que tus conejos tengan acceso a un área grande para hacer ejercicio. Sobre todo durante sus períodos más activos (temprano en la mañana, tarde y noche). Un hábitat seguro es muy importante y debe ser lo suficientemente grande como para que puedan ejercitarse y levantarse.



Poner la cabeza hacia abajo plana es un signo de sumisión o una petición para que otro conejo o tu le sigan haciendo cariño o acicalándolo. El aseo es sólo una pequeña parte de la importante interacción con otros que los conejos necesitan.



Comportamiento Territorial del Conejo



Gruñir

Un conejo hembra a veces hacer un ruido de gruñido cuando estás interfiriendo con su espacio. Por ejemplo durante la limpieza de su bandeja de arena. Ella también puede lanzarse a usted con sus pies delanteros – esto es una cosa territorial, pero es poco probable que te muerda.



Frotar la barbilla en las cosas

Un conejo se frota la parte inferior de su barbilla contra algo para marcarlo con su olor y reclamar su territorio. Un conejo puede incluso hacerle esto a un humano. El olor es un medio importante de comunicación para los conejos.



Comportamiento de apareamiento de los conejos



Patear

Un conejo golpeará un pie trasero en el suelo cuando siente que hay peligro alrededor. Lo hace para advertir a otros conejos. Los machos no castrados también lo usan como un signo de querer aparearse.



Gruñir

Una pequeña exhalación de aliento es otra señal de querer aparearse. Los machos y hembras pueden continuar haciendo este sonido incluso después de ser esterilizados.



No dejes de conocer las Enfermedades Comunes de los Conejos



Hacer círculos

Cuando tu conejo corre en círculos o alrededor de otro conejo, está exhibiendo su intención al compañero o está intentando conseguir su atención. A veces los machos que no están castrados correrán alrededor de su objeto de deseo (usted u otro conejo) hasta 10 veces o más. Luego corren en la dirección opuesta el mismo Número de círculos. Ellos están reclamando a otro conejo o usted como su propiedad sexual.



Comportamiento de los conejos que puede indicar estrés o dolor



Si un conejo cambia su comportamiento normal o rutina de cualquier manera podría ser porque están angustiados, aburridos, enfermos o heridos.



Los conejos que tienen miedo o dolor pueden cambiar su comportamiento o desarrollar hábitos no deseados. Los signos de que un conejo puede estar sufriendo de estrés o miedo pueden ser bastante obvios a veces. Pero algunos comportamientos son difíciles de detectar. Aquí hay algunas señales básicas a tener en cuenta:



Ocultarse

Masticar las barras de la jaula

Sobre-aseo

Alteración de los hábitos alimenticios

Beber demasiado

Sentarse por largo rato

Renuencia a moverse

Circuito repetido

Todas esas son buenas indicaciones de que su conejo puede estar molesto por algo.





FUENTE: https://mascotafiel.com/comportamiento-de-los-conejos/