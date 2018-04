¿Qué significa soñar con gatos?

MADRID, España(Tomada de la Red)

Si has soñado que te ataca un gato, que acaricias a un minino, que pierdes a unos gatitos… seguramente te preguntas qué simboliza. Conoce la respuesta.



Puedes ser más o menos místico, tener tus creencias espirituales o no, creer en el más allá… seas como seas, ¿cuántas veces te has despertado, recuerdas el sueño que has tenido y te intriga saber el por qué?



Interpretar los sueños es una práctica milenaria (hay escritos de hace más de 3.8000 años que lo corroboran). Y conocer el significado de nuestros sueños puede ayudarnos a identificar conflictos internos, problemas, carencias, ilusiones…



En la actualidad, existen muchísimas webs en las que consultar qué significa “soñar con”. Pero a menudo lo que dicen en un sitio es contradictorio a lo que pone en otro. Si buscas en Google “qué significa soñar con un gato” podrás leer explicaciones que defienden que es algo buenísimo, y otras en las que dicen que soñar con mininos es el peor de los augurios posibles.



Cómo te ha hecho sentir el sueño

Personalmente soy partidaria de los que defienden que es muy importante el contexto en el que se dá el sueño. No tanto por el entorno, sino el cómo: qué te hace sentir, qué sensación tienes después de haber soñado eso, qué te transmite… A veces es más sencillo identificar eso contestando a la siguiente pregunta: ¿Qué título le pondrías a tu sueño?



También influye lo que simboliza para nosotros cada cosa o persona. Por ejemplo, a veces sueñas con un antiguo novio que te hizo mucho daño, que para ti significó “abandono”, ese sería el título y eso es lo que él simboliza en el sueño. Aunque en el sueño estéis bien y no parezca eso, en realidad es tu símbolo del abandono.



Soñar con gatitos recién nacidos o gato bebé | Foto: pxhere.comComo experiencia personal, cuando yo estaba embarazada, lo más parecido a cuidar de un bebé que yo había hecho hasta entonces era cuidar de mis gatos. Y, en general, los gatos siempre han despertado en mí esa necesidad y responsabilidad de cuidarlos. Por lo que durante el embarazo, yo soñaba frecuentemente con gatitos: pequeños mininos que tenía que cuidar, o gatos que se me perdían y me angustiaba mucho… Y claramente era un reflejo de mis miedos y mis ilusiones por el bebé que estaba gestando.



Pero a parte de cada caso particular, también existen algunas definiciones interesantes de lo que significa soñar con gatos, como símbolo general.



Qué simboliza el gato

El gato normalmente se relaciona con el misterio y la fuerza. Y suele ser un símbolo de lo femenino, de la sensualidad y del poder interior.



Soñar con un gato también está vinculado a la creatividad, el gato puede significar sabiduría y nuestro lado espiritual. Por su carácter sigiloso y audaz, el gato también representa intuición, independencia y nuestro lado más salvaje.



Teniendo en cuenta lo anterior, soñar con un gato debería ser positivo, pero en función de cómo es el minino, qué nos hace sentir, cómo actúa el animal y cómo nosotros, etc. puede suponer todo lo contrario.



El gato también puede ser interpretado como un ser misterioso que oculta algo, que puede ser peligroso y que puede atacarte repentinamente. Hecho que muchas veces se interpreta como una alerta de que alguien está intentando engañarnos o hacernos daño.



El felino al final es el protagonista, pero no deja de ser un símbolo que puede significar cosas distintas en función del que lo sueña, de sus creencias, sus miedos, sus fantasías y sus fobias.



Soñar con un gato que ataca | Foto: pxhere.com ¿Qué significa soñar con un gato que me ataca?

Obviamente si el gato nos está atacando, la sensación que tendremos no será positiva y, por lo tanto, el mensaje del sueño irá en esa línea.



El gato que ataca suele ser la representación de tus enemigos; ya sean personas, hechos o situaciones.



Soñar con que te ataca un gato es esa lucha contra aquello que es tu enemigo. Es importante si en el sueño acaba “ganando” el gato o tú.



En realidad un minino puede hacerte daño con un ataque, arañándote o mordiéndote, pero no tiene suficiente fuerza ni tamaño como para “ganar una lucha” (siempre hablando simbólicamente). Por lo que si en el sueño gana la batalla, es que no estás enfrentando ese miedo o enemigo con la fuerza y el empeño que merece.



Por el contrario, si tú logras apartar al gato y echarlo, significa que estás superando ese obstáculo que te inquieta.



Soñar con un gato que te araña también tendría una connotación similar a lo anterior: ese problema o enemigo y tu batalla contra ello. A veces no somos conscientes de qué es lo que nos está atormentando, por lo que tal vez te tocará pensar bastante hasta llegar a entender qué simbolizaba realmente el gato en ese sueño.



Soñar con gato muerto ¿Qué significa soñar con la muerte de un gato?

Soñar con la muerte de un minino tiene varias connotaciones, y en función de cómo se dé este fallecimiento, podrá interpretarse de distintas maneras.



Si en el sueño has matado tú al gato porque te estaba atacando o arañando, podría ser que estés venciendo ese miedo u obstáculo del que hablábamos antes.



Si el gato aparece muerto pero tú no has tenido nada que ver, o bien si escuchas que lo están matando pero no intervienes, se suele relacionar con la falta de independencia o de autonomía. Tal vez te sientes ahogado por alguna razón que está presionando a tu subconsciente, y por eso te manda alertas.



Esa simbología también se suele asociar a los sueños de gatos muriendo ahogados, por esa sensación de asfixia y angustia.



Cuando en el sueño aparecen gatos muertos y gatos vivos, puede significar un conflicto interior en el que te tocará decidir, y que es algo determinante en tu vida.



A veces en los sueños con un gato muerto aparece también sangre. La sangre simboliza la vida, lo esencial, por lo que puede significar el miedo a perder algo realmente importante para ti.



Soñar con un gato negro| Foto: pxhere.com¿Qué significa soñar con un gato negro?

En muchos sitios el gato negro se asocia a la mala suerte, por lo que de algún modo ese mensaje lo tenemos grabado en el subconsciente. Y aunque sepamos que los gatos negros son maravillosos, vinculamos el color negro con algo oscuro.



Soñar con gatos negros se interpreta como miedo o duda a algo oculto. Muchas veces se asocia con miedos, inquietudes, problemas interiores que no queremos afrontar. Es una forma de alertar sobre algo importante que tienes en tu interior y que no estás dejando florecer. El gato negro está simbolizando algo oculto, pero también esa parte de poder y sabiduría que representa: es una invitación a reflexionar sobre qué es eso que no estás dejando salir.



Por otro lado, si la sensación que tenemos es que el gato negro simboliza un peligro exterior, puede ser que esté representando un engaño.



Lo que el gato negro haga en el sueño también puede ser una pista:



Si el gato negro nos ataca, sería una mezcla de lo comentado sobre soñar con gatos que atacan y el propio simbolismo de lo oculto.



Si el gato negro entra a nuestra casa o merodea por ella, suele interpretarse como un engaño o daño a la familia (ya sea de alguien externo a la familia, como problemas dentro de la propia familia).

Y si el gato negro se nos queda mirando, nos observa pero no hace nada, se interpreta como que te estás cuestionando tu interior, tu intuición y tus propias capacidades y sabiduría.



Soñar con un gato blanco| Foto: pxhere.com¿Qué significa soñar con gatos blancos?

Como ocurre con los gatos negros, el color del minino puede dar pistas sobre qué simboliza en nuestro sueño.



El blanco se suele interpretar como ilusiones, esperanzas, deseos o metas. Y la forma en que nos relacionemos con el gato blanco influirá en lo que nos haga sentir y, por lo tanto, en lo que simboliza en nuestro sueño.



Cuando el gato blanco huye en el sueño, se interpreta como un obstáculo o algo que tenemos que alcanzar para lograr nuestro objetivo. La sensación y el significado será distinto si conseguimos “atrapar” al gato o no.



Un gato blanco, bonito y cariñoso suele representar algo bueno; pero a veces este símbolo tiene otra interpretación, por ejemplo si el gato de repente nos ataca o hace cosas que nos hacen sentir mal. En ese caso, el minino simboliza el engaño, puesto que muestra una cara bonita pero luego es traicionero.



¿Qué significa soñar con gatitos?

Incluso si no eres un gran amante de los gatos, la imagen de un gatito recién nacido o un gato bebé te provoca ternura. Por lo que este sueño suele ser positivo.



Habitualmente se interpreta como la transición hacia tu independencia, y en función de cómo esté el gatito, será una transición sencilla o una fuerte lucha.



Otro significado bastante frecuente es relacionar al gatito con algo frágil, especialmente con una persona a la que nosotros consideramos que hay que proteger. Por ello muchas veces los gatitos bebé se interpretan como los hijos, y de ahí que a muchas embarazadas les pase como me pasó a mí, que no paré de soñar con gatitos durante los 9 meses.



¿Qué significa soñar con muchos gatos?

De nuevo, la sensación que nos dé el sueño será la respuesta a qué significa para nosotros.



Si en el sueño muchos gatos te atacan, seguramente te sentirás mal, y probablemente sea una alerta del ataque de alguien enemigo.



Si muchos gatos están contentos, felices contigo, se dejan acariciar, te saludan… Posiblemente simbolice que te sientes en paz o feliz por alguna razón.



Sueñes lo que sueñes, y signifique lo que signifique, que descanses muy bien y que disfrutes de ello (sobre todo si duermes con tus gatos).





FUENTE: http://www.cosasdegatos.es/curiosidades-gatos/significa-sonar-gatos