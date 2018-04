Refrescante perfección

(Agencia Reforma)

La margarita es uno de los cocteles más emblemáticos a nivel internacional.



De acuerdo con Raquel Ramos, mixóloga de Limantour, es uno de los 50 mejores tragos del mundo, el sexto más solicitado a nivel mundial y el más consumido en Estados Unidos.



Pero no necesitas ser un experto en la barra para prepararlo y darle un toque glamoroso a tus fines de semana. Basta que sigas los consejos que Ramos te ofrece.



Inspiración chilanga



El mixólogo José Luis León retoma el jugo verde para representar a la Ciudad de México en una competencia global.



Para contender por el título de Margarita of the Year, el mixólogo José Luis León, de Limantour, retomó las texturas y sabores del jugo verde para representar a la Ciudad de México.



Organizado por una firma tequilera, el certamen congrega siete versiones del popular coctel, las cuales son votadas por el público a través de una página de Internet.



Con apio, lima, licor de saúco, jerez fino, jarabe de agave y, por supuesto, tequila, León creó una margarita que resume los sabores capitalinos, pero que pueden ser retomados en cualquier lugar de la República Mexicana y disfrutarlo en este clima caluroso.





Margarita perfecta



1 porción

Sencillo 5 minutos



• 1 Caballito de jarabe natural

• 1/2 Caballito de jugo fresco de limón verde

• 1/2 Caballito de licor de naranja con tequila

• 1 Caballito de tequila reposado

• Hielos

• Sal

• Rodajas delgadas de limón



Preparación



Mezclar en orden todos los ingredientes en un shaker, agregar hielo y agitar. Colar y servir en copa margarita, previamente escarchada con limón y sal.



Adornar con rodaja de limón .





Tip



Raquel Ramos recomienda que agregues al último el hielo al shaker para evitar que se derrita, además de identificar el sabor de cada ingrediente para elegir tu favorito y resaltarlo.