Preguntas de dinero que debes hacerle a tu pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando conoces a alguien,buscarás si son física, emocional y espiritualmente compatibles. Tu instinto no te permitirá concentrarte en si son financieramente compatibles… o no. Pero ahora que ya llevan cierto tiempo juntos, es hora de hablar de alguien que tendrá un rol muy importante en su felicidad: el dinero.



¿Tus padres trabajaban? ¿Cómo manejaban el dinero?



La mayoría de nosotros observamos cómo navegan sus finanzas nuestros padres, y luego prácticamente les copiamos o hacemos algo completamente diferentes. Si tus expectativas no se asemejan a lo que él quiere hacer con su dinero, tendrán que llegar a un acuerdo. ¿Esperas que cada quien pueda dar la cantidad equivalente a lo que ganan? ¿O será 50 y 50?



¿Cómo hablaban tus padres de dinero?



Tal vez no lo hacían porque tenían mucho dinero, o tal vez hacía falta y provocaba muchos problemas familiares. La forma en que hablan nuestros padres de dinero (o no) puede hacernos tener miedo de él o ser irresponsables al tenerlo. Si sus padres nunca hablaron al respecto, podría ser menos maduro financieramente que tú.



¿Tienes arrepentimientos financieros?



Las deudas pueden tener un gran impacto en su relación, así que ésta es una pregunta importante. Podría ser una de las preguntas más importantes porque, además de decir cuánto deben, deben admitir cuánto ganan y tienen ahorrado. Una vez que todo salga, pueden trabajar en equipo para crear un plan de acción.



¿Tus papás pagan algunas de tus deudas?



Estar fiscalmente atado a tus padres puede ser señal de que esa persona está retrasando dar un gran paso en su adultez. Si no quiere o es incapaz de pagar su propio celular o la renta, seguramente no estará listo para otras cosas. Cual sea su situación, debería al menos darte una explicación. Luego establece qué tan independientes podrán ser… y de ahí podrán tomar decisiones.



¿Alguien depende de ti financieramente?



Espero que ya sepas si tiene hijos o una familia. Si no… ¿qué esperan? Puede ser que le mande dinero a su familia a Estados Unidos o que le mande dinero a sus hijos. No hay que juzgar, hay que aceptar que cada quien tiene responsabilidades diferentes. Pero… ¿puedes verte haciendo eso a su lado para siempre?



¿Qué lujos no podrías negarte nunca?



¿Tu clase diaria de yoga? ¿Los boletos del concierto de Metallica? Sin importar qué lujo sea, deberás admitirla. Quizá eres gamer y necesitas comprar todas las consolas. El chiste es que seas honesta y estés dispuesta a llegar a un acuerdo.



¿Para qué estás ahorrando?



Las cosas por las que ahorramos revelan lo que valoramos. Hacer esta pregunta revelará sus prioridades. Si ambos quieren ahorrar para salir del país, genial. Pero si tú estás ahorrando para regresar a estudiar, y él para viajar todo un año… necesitan llegar a un acuerdo.