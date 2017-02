Lo que no debes poner tus redes sociales de tu vida amorosa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Y aunque no tengas muchos seguidores o una GRAN audiencia, compartir más de tu vida de lo que deberías podría ponerte en riesgo, y a tu pareja.



Sus habilidades en la cama: Tu pareja seguro tiene un par de técnicas para llevarte al orgasmo en segundos. Tú lo sabes, tu vagina lo sabe y tus amigos en Facebook no necesitan conocer los detalles. Además de avergonzar a tu pareja, esto podría tener un impacto en tu vida sexual a futuro. Y es que algo íntimo crea confianza. ¿Y acaso eso no es importante?



Sus mayores peleas: Independientemente si están peleando, divorciándose o separándose, no te recomiendo postearlo en tus redes sociales. Esto es porque la gente inevitablemente desarrollará una opinión sobre tu pareja y tu relación. Si más adelante perdonas a tu novio, los demás tendrán algo qué decir al respecto, y eso podría influir en su relación. Aunque tú fácilmente perdones, ¿quién dice que tu familia y amigos podrán hacerlo también?



Estados y tweets pasivo-agresivos: Te sentirás bien desahogarte con un tweet como: “No puedo creer que tenga que lidiar con esto,” pero tu familia, amigos y seguidores podrían hacer sus propias conclusiones. Aunque no estás poniendo detalles, este tipo de posts podrían afectar tu relación.



Cualquier cosa en el primer mes de noviazgo: Aunque sepas que has encontrado a tu futuro esposo, lo más recomendable es mantenerlo privado durante el primer mes de la relación. Dale tiempo a que pueda ser juzgada y anunciada oficialmente, por si las cosas no funcionan.



Chistes locales: Lo entendemos, tu novio es lo más adorable y chistoso del mundo. Y aunque quieras que TODO el mundo sepa lo genial que es, deberías dar un paso atrás y tomar una nueva perspectiva. Compartir un momento privado en tus redes puede lastimar su confianza. ¿Y si él no se imaginaba que ibas a terminar posteando su momento especial?



En una relación saludable, deben haber límites en cuando a redes sociales se refiere. Háblenlo y lleguen a un acuerdo, sino podrían tener problemas más adelante.



