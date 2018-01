¿Qué sienten los perros cuando los regañan?

(Tomada de la Red)

Para los propietarios de mascotas, una cuestión importante a tener en cuenta es la de cómo educarlas. Teniendo en cuenta que con ciertas formas de corregir, se puede propiciar una conducta de miedo, ansiedad o incluso, causar trauma en el can.



KienyKe.com, consultó a Juan Camilo González, especialista en etología (comportamiento animal), para entender más este tema.



El experto nos habla que hay dos tipos de castigos o refuerzos, los negativos y los positivos. “Desde la etología, estamos tratando de trabajar desde lo positivo, evitando a toda costa los regaños, sino basar la educación en una educación ambiental, en dar la oportunidad de que el perro haga las cosas bien”.



Un ejemplo de esto, según González, es que en lugar de los regaños por orinarse en casa, es mejor sacarlo a pasear más, reforzarlo cuando orine afuera y calcular los tiempos, teniendo la frecuencia para sacarlo a la calle y así evitar que haga sus necesidades en el interior de su hogar.



Es importante tener en cuenta que la condición humana es muy diferente a la de los perros. Por esto, el experto sostiene que no se ha podido demostrar que los canes puedan asociar hechos a los diferentes momentos.



“No se ha demostrado que ellos puedan sentir remordimiento o culpa, lo que genera es un conflicto, ansiedad, inseguridad, mucho miedo, porque el perro, realmente, no entiende por qué se le está regañando, tiempo después de que él hace la acción”.



Según el especialista, si se va a hacer algún tipo de corrección esta debe ser positiva. Se debe evitar el maltrato físico, si es algo desagradable que se quede en sonidos, aplicándolo con una intención para que el animal entienda que hace algo que no se quiere, o justo cuando comienza.



Por ejemplo, según González se debe corregir así: “Si no queremos que se acerque a la caneca, cuando él va a hacerlo se le frena, el animal entiende que no debe ir allá, lo llevo a otro lugar, juego con él. Si es así, se pueden utilizar los regaños, se le quita algo que a él le gusta. Pero si, por ejemplo, yo llego a la casa y veo que hizo un destrozo, ese regaño, realmente, no sirve para nada”.



Algunas personas afirman que sus perros sí saben que hacen algo malo, no obstante, según el experto cuando bajan la mirada, las orejas, o se esconden, no señal que el can sabe que es culpable, lo que está haciendo es mostrar señales de calma, estrés o apaciguamiento.



Para resaltar, cuando se reprende de manera negativa, el perro va adquiriendo miedo, lo que causa que su mascota adquiera comportamientos nocivos como morder a las personas o latidos constantes.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-corregir-a-los-perros