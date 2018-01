Todo lo que necesita saber sobre el moquillo

(Tomada de la Red)

Para garantizar la vida y bienestar de su perro, es importante saber de qué se trata la enfermedad del moquillo, la cual, suele ser mortal.



No cabe duda de que los perros se han ganado un espacio muy especial en el corazón de los humanos en cuanto a mascotas se habla, por lo que cuando una persona decide adoptar un can, que busca darle lo mejor que esté en su alcance, empezando por una buena vida, con una excelente salud y bienestar. Para empezar, a la mascota se le debe vacunar en serie, para prevenir graves enfermedades.



También conocido distemper o enfermedad de Carré, la enfermedad del moquillo es de carácter infectocontagiosa de origen viral, no solo son los perros los portadores, también otros animales como el mapache, el hurón, el visón, entre otros. Esta puede afectar a una criatura de cualquier edad, se transmite por el aire y a partir del contacto de fluidos, como cuando él bebe agua que estuvo en contacto con un contagiado.



Kienyke.com conversó con el médico veterinario, Pedro Rogríguez, quien explica que “para prevenir que el perro sufra de Moquillo, es primordial vacunarle, si no, cuando se sospeche que la mascota está infectada, se debe recurrir lo más pronto al veterinario de confianza”.



Para dar un panorama más alarmante, el especialista comenta “la mayoría de los tratamientos fracasan, por lo general, no hay cura. Incluso cuando está vacunado y hay pandemias, si el perro está bajito de defensas, puede que se contagie”.



Sin embargo, hay otros especialistas que sugieren nuevos tratamientos que pueden salvar a su amigo de cuatro patas, como es el caso de un medicamento compuesto por nanopartículas de plata. Asimismo, para que se puede curar, lo mejor es detectar el moquillo de manera temprana.



Los síntomas de la patología son fiebre, perdida del apetito, el animal se muestra decaído, pierde peso, se deshidrata, dificultad al respirar, tos, descarga nasal, vómitos, diarrea, conjuntivitis, erupciones en la piel, tics, convulsiones, entre otros.



En el momento de buscarle medicamentos, los médicos veterinarios optan por disminuir la presencia de los síntomas, en vez de contrarrestar o eliminar la enfermedad, dado su gravedad. Entonces, la medicina variará dependiendo de los síntomas que muestre el can. Se debe vacunar al perro entre la sexta y séptima semana de vida. Como máximo hasta los tres o cuatro meses.



Otras enfermedades de las que usted debe estar pendiente, de tipo respiratorio, son la bronconeumonía, la bronquits, la neumonía, a lo que se sugiere evitar por medio de una vacuna triple, como sugiere el médico Rodríguez, para que su mascota siempre esté saludable.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/moquillo-perros