Miss USA espera que Trump pueda unificar a los estadounidenses

MANILA, Filipinas (AP)

La candidata de Estados Unidos al Miss Universo dijo el miércoles que no votó por Donald Trump pero que espera que el presidente electo pueda unificar a sus compatriotas en este momento "tenso" de la historia estadounidense.



Deshauna Barber, oficial del ejército de 27 años, del Distrito de Columbia, expresó que confía en que su país pueda superar sus dificultades políticas tras "una de las elecciones más controversiales que haya visto" en su vida.



Barber está entre las 86 aspirantes que se medirán por la corona el 30 de enero en Manila, donde periodistas le preguntaron su opinión sobre la victoria de Trump y la ceremonia de investidura del viernes.



"Aunque quizás no todo el mundo esté de acuerdo con la elección, incluyéndome, apoyo al comandante en jefe y planeo hacerlo hasta el final de su mandato", dijo Barber a The Associated Press en una entrevista. "Solo espero que seamos capaces de darle una oportunidad".



"Es bastante estresante porque como que se trata de algo desconocido a este punto", señaló. "Pero tengo mucha fe en los Estados Unidos de América y verdaderamente creo que nuestro país va a superar estos obstáculos y que vamos a estar mejor".



Barber dijo que espera que Trump pueda enfocarse en unificar a los estadounidenses. "Mi mayor temor es que eso no ocurra", expresó.



La concursante, cuyos padres también sirvieron en el ejército, es la primera soldada nombrada Miss USA. Como una comandante de logística aún no ha sido desplegada a una zona de combate, pero dijo que espera que eso con el tiempo cambie porque "es parte del trabajo".



Su paso del ejército a un certamen de belleza, dos mundos "completamente opuestos", reflejan su versatilidad, dijo Barber.



Entre las aspirantes también se incluyen una abogada, una científica, una socióloga, una experta agrícola y otras profesionales, lo que dijo que rompe con los estereotipos sobre las mujeres.



Si se convierte en Miss Universo, dijo que trabajará para despertar conciencia sobre el estrés postraumático que sufren las tropas que regresan de la guerra.



La atención a las candidatas y ganadoras del concurso les permite patrocinar problemas cruciales, lo que hace que el certamen sea relevante, dijo Barber, y citó cómo la actual reina, Pia Wurtzbach de Filipinas, ha promovido una mayor concienciación sobre la difusión del VIH.



"Somos más que trajes de baño, somos más que coronas, somos más que trajes de noche", afirmó Barber. "Somos mujeres que usamos estas coronas como una plataforma para hablar de nuestras causas".