El disfraz sexy de Pennywise que verás por todos lados en Halloween

Siempre hay un disfraz predominante cada año para Halloween. El año pasado nos rodeaban las Harley Quinns, y el año anterior todos se querían vestir de Drake con el ‘outfit’ de Hotline Bling. En esta ocasión, Pennywise es el favorito de la temporada, y no sólo porque en verdad da miedo, sino porque en su más reciente película ha sido todo un éxito.



Y aunque Pennywise es ‘masculino,’ no pasó mucho tiempo para que apareciera una edición femenina y mucho más sexy de lo que te imaginas.



A un mes del estreno del remake de ‘Eso’, la película ha recolectado millones de dólares. He ahí la razón por la que muchísimas marcas, incluyendo de la industria de la moda, tratan de tomar ventaja de la imagen de uno de los payasos más simbólicos del cine.



Yandy.com creó un disfraz que lleva la imagen icónica de Pennywise a otro nivel: uno más sexy y atractivo que muchas mujeres, al parecer, exigían.







Como pueden ver en la imagen… el disfraz está muy bonito. Consta de un vestido y collar blanco, y un cinturón para acentuar la cintura. Aunque el look va acompañado de otros accesorios como mallas rotas y peluca, éstos no vienen incluidos en el paquete más económico.



El disfraz o más bien el vestido cuesta $99.95 dólares y está disponible en la tienda de Yandy, junto con otros disfraces aún más sexys y bonitos. Pero si quieres el paquete completo con guantes, mallas, peluca y zapatos, el disfraz te saldría a $200 dólares.



Creo yo que el verdadero ‘look’ está en el maquillaje, y ese no lo podrás conseguir más que con la práctica o contratando a un profesional. O, por supuesto, puedes empezar a practicar con diferentes videos de youtube.