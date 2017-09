7 errores comunes que cometes al criar un gato

(Tomada de la Red)

Al criar un gato hay cosas que puedes hacer mal y que dañan su bienestar.



Además de ser muy cariñosos, los gatos son limpios e independientes, lo que los hace una mascota ideal para tener en casa. Sin embargo, hay errores que puedes cometer al criar un gato y que afectan su bienestar.



Los gatos son animalitos muy fáciles de mantener y cuidar pero es importante que conozcas los errores más comunes en su crianza.



Lo que debes evitar al criar un gato

Para evitar comportamientos indeseados y problemas, estas son las cosas que debes evitar a toda costa hacer. Toma nota.



1. Pensar que es como un perro



A diferencia de los perros, los gatos son solitarios y aunque a veces forman grupos sociales integrados, lo más común es que sean independientes y menos jerárquicos.



Así que si buscas una mascota extremadamente fiel y con cariño y obediencia incondicional, lo mejor es que optes por un perro para evitar decepcionarte.



2. Descuidar la educación



Por su naturaleza, educar a un gato es mucho más complicado que entrenar a un perro.



Para tener un perro educado, basta con darle órdenes específicas, coherentes y sencillas, sin embargo, a los gatos hay que “ganárselos”. Crear un vínculo con tu gatito es fundamental para lograrlo.



Jugar con él, corregirle inmediatamente algo malo con órdenes claras y sin violencia puede ser de mucha ayuda.



3. Adoptarlo cuando es muy pequeño



Un error muy común es adoptar y criar un gato cuando es muy bebé. Lo ideal es hacerlo después del destete natural, aproximadamente al mes de nacido.



Estar con su madre en su primer mes de vida le ayudará a aprender mejor los comportamientos típicos de su especie y a socializar más fácilmente.



4. No vacunarlo ni desparasitarlo



Muchas personas creen que porque el gato no sale de casa o come croquetas no es propenso a enfermarse, pero eso es falso.



Por su puesto que el riesgo en gatos que viven en casa no es el mismo que en los que salen.



Hay vacunas que no es necesario administrar en los primeros meses pero sólo el veterinario es quien deberá establecer un programa de vacunación específico.



5. No esterilizarlo



Esterilizar a tu gato puede prevenir comportamientos desagradables, sobre todo en la época en que están en celo.



En este periodo, muchos machos tienden a escaparse al detectar una gata en celo.



Pueden mostrarse agresivos con otros machos provocando pelas que pueden tener consecuencias graves.



6. No evitar que coma bolas de pelo



Los felinos son animales muy limpios que se acicalan con regularidad lo que hace que puedan ingerir bolas de pelo con facilidad.



Esto puede acabar causando vómitos, estreñimiento o diarrea.



Sin embargo, existen productos especiales disponibles en centros veterinarios que son útiles para prevenir este problema.



7. No cuidar su peso



Este punto es muy importante, sobre todo en animales esterilizados, ya que son más propensos a ganar peso.



El sobrepeso puede causarle muchas enfermedades a tu mascota, incluyendo diabetes, cálculos urinarios, dolor en las articulaciones y problemas en la piel.



>>Te puede interesar: ¿Por qué un gato sabe cómo volver a casa?



Si tienes un gato, procura no hacer ninguna de estas 7 cosas para que tenga una vida satisfactoria, saludable y sobre todo, feliz.



(Con información de Experto Animal) / http://sumedico.com/7-errores-comunes-criar-un-gato/