Desinfecta una herida en casa

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Además es muy útil tener estos conocimientos para mantener un buen cuidado en la casa.Los accidentes suelen ocurrir en los momentos más inesperados. Un resbalón al pie de la escalera, al cortar verduras en la cocina o al jugar con las mascotas…. Las cortadas, golpes y raspones no son extraños, pero es sí es útil saber cómo tratarlas. Aquí te damos una guía rápida para desinfectar heridas en casa.Antes que nada, es conveniente que tengas un boldo donde almacenar los insumos esenciales. Hablamos del popular kit de primeros auxilios, en el que también debes reservar algunas dosis de medicamentos; en especial, los de los niños y ancianos.Pasos para desinfectar una herida en casaLa razón por la que se debe atender rápidamente cualquier lesión es para evitar infecciones. Éstas pueden llegar a complicarse en cuestión de horas y, al final, producir un malestar mucho mayor.Primero, lava tus manos con jabón para alcanzar el máximo grado de esterilidad. Solo después procede a tocar la zona afectada. Revisa la profundidad de los cortes, si sangra profusamente y si tiene algún tipo de residuos.SUPERFICIALESEn esta categoría se cuentan los raspones, cortes con papel o con hojas filosas y otras que no lleguen a los músculos. Codos, rodillas, manos, dedos, talones y cabeza son las áreas más comunes.Para desinfectar heridas basta que la enjuagues con agua y jabón –preferiblemente neutro–. Sécala con una gasa y comprueba si deja de sangrar.Después recomendable aplicar una crema o spray antiséptico a base de yodo. Si no es muy grande, deja que se seque al natural; de lo contrario, cúbrela con una capa ligera de gasa y asegúrala con adhesivo.MÁS PROFUNDASBásicamente el procedimiento es el mismo; pero toca ser mucho más delicada. En esos casos es mejor utilizar algodones o hisopos para desinfectar heridas, luego de controlar la hemorragia.Otra de las soluciones que se puede emplear es el agua oxigenada; sin embargo, solo en los bordes y después de haber enjuagado la lesión. No la eches directamente ni empapes las laceraciones.Al tener la piel limpia, aplica un ungüento antiséptico y, de ser posible, algún compuesto cicatrizante. También existen vendajes y cremas que actúan rápido.PUNTOS Y CAUTERIZACIÓNSi se evidencia que los cortes son de cuidado, o presentan enrojecimiento y no cicatrizan, acude de inmediato a un centro asistencial. Lo más probable es que requiera suturas o ser cauterizada para no dañar los tejidos.Por María Gabriela CartayaFUENTE: Eme de Mujer