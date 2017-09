El bolso ideal para cada ocasión

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Bodas, graduaciones, bautizos…Si tienes un evento en el cual el código de etiqueta sea elegante o de gala, debes optar por usar bolsas tipo sobre, baguette o las famosas clutch, que son pequeñas y de tamaño adecuado para que puedas guardar tu kit de emergencia, como tu dinero, labiales, celulares y polvo compacto. Elige una que vaya acorde al color de tu vestido, puedes utilizar una que combine con tus aretes para verte más fabulosa.Fiestas y antrosCuando vayas a uno de estos lugares no olvides complementar tu outfit con una shoulder bag, son bolsos pequeños que llevan una correa o una cadena larga, la cual se carga con los hombros, no son estorbosas y te van a permitir sentirte cómoda mientras bailas y además, podrás cargar el ella los artículos más indispensables para una noche de fiesta.Para salir con tus amigasUn evento casual como este, requiere de un bolso con un estilo sencillo, práctico, cómodo y espacioso, así que necesitarás llevar bolsas tipo tote bag o bolsos de mano, son los más comunes en nuestros armarios.Solo combina súper bien los colores y texturas con los de tu atuendo del día para que no pierdas el estilo, aunque solo sea para pasar la tarde con tus amigas.ColegioPara ir a tomar clases, necesitas algo que sea muy práctico con muchos bolsillos y con mucho espacio, para que quepan tus carpetas y cuadernos, te recomendamos que utilices backpacks, que son un diseño muy parecido al de una mochila, pero con un toque glamouroso que te harán lucir fashionista cuando vayas caminando por los pasillos de la escuela.Fuente: GDA/El Universal/México