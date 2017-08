Nuevos síntomas del cáncer de pulmón

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El cáncer de pulmón es una de las formas más agresivas de esta enfermedad, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, causa más muertes que el de mama, colon y próstata.Dado que compromete órganos vitales, su tratamiento es bastante difícil y, por desgracia, cerca de un 85% de los pacientes diagnosticados pierden la vida.Hay síntomas del cáncer de pulmón que no están relacionados con la respiración y que, por tanto, no solemos relacionar, como el dolor en las manos, un cansancio extremo o la fiebre.Como muchas otras enfermedades, mientras más pronto sea detectada, mayores serán las probabilidades de curarla. La mejor defensa contra el cáncer es atacar inmediatamente después de ser diagnosticado, pero para ello, tenemos que identificar ciertos síntomas que los expertos relacionan con esta mortal enfermedad. ¡Presta atención!El cáncer de pulmón se produce cuando las células que recubren los bronquios se ven alteradas o deterioradas, bien sea por los radicales libres del ambiente, factores genéticos o malos hábitos de vida.Lo más preocupante es que muchos diagnósticos se dan en etapas demasiado avanzadas, dado que sus síntomas iniciales pasan desapercibidos o son confundidos con otras patologías leves.1. Debilidad del sistema inmunológicoSíntomas como resfríos, gripes, bronquitis o neumonía con más frecuencia de lo habitual pueden ser una señal. Para saber de qué se trata se debe acudir al médico y detectar el origen del problema. Cuando el tumor comienza a desarrollarse, los pulmones se vuelven más susceptibles a padecer enfermedades leves.2. Dolor en los dedosAunque no lo creas, el dolor de dedos es uno de los síntomas más comunes del cáncer de pulmón. Los tumores pulmonares liberan sustancias químicas al torrente sanguíneo que estimulan el crecimiento de los huesos y los tejidos de las yemas de los dedos, así como también debajo de las uñas.3. Pérdida de peso inexplicablePara el Dr. William Kelley la pérdida de apetito es un síntoma que también puede indicar padecer de cáncer de pulmón. El doctor recomienda que apuntes todas las posibles otras causas para descartarlas, tales como náuseas, síndrome premenstrual, alergia a algún alimento, etc. Si la inapetencia es inexplicable, consulta al médico.4. Dolor en el torsoDolores en el pecho, en el hombro, en la espalda o en el abdomen puede ser ocasionados por la presión que el tumor está provocando. Según el Dr. Kelley, el dolor de pecho es un síntoma muy común del cáncer de pulmón.5. AfoníaLa afonía o dolor de garganta al tragar o al hablar puede ser síntoma de cáncer de pulmón. NHS Choices afirma que este síntoma suele ser muy común, sobre todo cuando va acompañado de una tos persistente o con sangre.6. Crecimiento de las mamas en los hombresDe todos los síntomas anteriores, este es el menos común. El Dr. Kelley explica que este es un síntoma del síndrome paraneoplásico, causado por la liberación de hormonas, proteínas y otras sustancias en el torrente sanguíneo.7. Flema con sangreLa expectoración con sangre nunca se debe ignorar, incluso si solo son unas pequeñas manchas rojizas en las flemas. Su presencia puede indicar cáncer u otras patologías respiratorias graves.Cuando el cáncer de pulmón se propaga a otras partes del cuerpo, puede causar:Dolor en los huesos (como dolor en la espalda o las caderas).Alteraciones del sistema nervioso (como dolor de cabeza, debilidad o adormecimiento de un brazo o una pierna, mareos, problemas con el equilibrio o convulsiones) a causa de la propagación del cáncer al cerebro.Coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) a causa de la propagación del cáncer al hígado.Protuberancias cerca de la superficie del cuerpo, debido a la propagación del cáncer hacia la piel o hacia los ganglios linfáticos (acumulación de células del sistema inmunológico), como los que se presentan en el cuello o sobre la clavícula.Aunque estos síntomas no siempre indican cáncer, es fundamental evaluarlos cuanto antes para recibir un diagnóstico preciso. Adoptar hábitos de vida saludables y evitar el cigarrillo son formas sencillas de disminuir el riesgo.FUENTE: La Bioguía