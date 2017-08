¿Estás dañando tu piel?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Lo querrás empezar el día con el pie izquierdo cuando hablamos de tu apariencia física, ¿cierto? Bien, pues seguramente lo has estado haciendo por AÑOS, y nunca te habías dado cuenta. ¿Por qué? Los cuidados que tu piel necesita cada mañana, no son ni exagerados, ni nulos, así que debes tener muchísimo cuidado, especialmente con tu rostro.



Usar la misma esponja: Si una esponja o zacate es parte de tu rutina, suponemos que lo cambias cada determinado tiempo, ¿cierto? Si no lo haces, querrás saber que este tipo de herramientas prevalecen en un ambiente húmedo, el cual es perfecto para el crecimiento de bacterias. Si tienes acné… seguro ésta es una de las tantas causas.



Limpiar de más (para pieles sensibles): Si tu piel se irrita o enrojece después de lavarla en las mañanas, es porque le estás quitando sus aceites naturales. Olvídate de tonificadores o mezclas específicas para limpiar tu rostro en las mañanas, mejor usa sólo un poco de agua (y tal vez jabón, si es necesario) para lavar tu rostro.



Combinación de muchos productos: Hay muchísimos productos y químicos en el mercado, así que imaginamos que tienes uno que otro, pero es importante que nos los apliques todos al MISMO tiempo. Acumular ingrediente, tras químico, tras producto podría inflamar y enrojecer tu piel, sin mencionar que lastimarla gravemente.



Orden incorrecto: Aunque no lo creas, hay un orden correcto para la rutina de belleza en las mañanas. Después de limpiar, va el bloqueador solar, le sigue tu crema humectante y, por último, tu crema para ojos… si es que tienes.



No ponerte tu crema para ojos alrededor de tus labios: Es importante que apliques un poco de tu crema para ojos en tu labio superior.

¿Por qué? Son bien conocidos por tener muchos nutrientes para tratar la producción de colágeno y arrugas. Además, los labios envejecen rápidamente, así que este #tip podría ayudarte de más.



Movimientos incorrectos: Al limpiar tu rostro, tienes que deslizar tus dedos desde tu nariz, hacia tu frente, alrededor de tus ojos, abajo en tus mejillas y terminar en la barbilla. Y, como con cualquier otro producto de belleza, es importante que utilices movimientos circulares en el orden correcto para acelerar la circulación.