Mujer en EU da a luz a su primer bebé a los 59 años

ALBANY, Nueva York(AP )

Durante sus casi cuatro décadas de matrimonio, Akosua Budu Amoako y su esposo trataron sin éxito de tener un hijo, pero el mes pasado ella finalmente pudo dar a luz a su primer bebé a los 59 años, después de someterse a tratamientos de fertilidad.



El bebé de 3.3 kilos de peso (7.4 libras) nació a término el 15 de junio en el hospital Bellevue Woman's Center en Niskayuna, cerca de Albany, en el estado de Nueva York. El niño se llama Isaiah Somuah Anim, como su padre.



“Ellos están muy bien”, dijo el lunes a The Associated Press el doctor Khushru Irani, quien ayudó a traer al mundo a Isaiah. Agregó que la pareja “está muy feliz por todo esto”.



Budu dijo que ella y su esposo, también de 59 años, buscaron un embarazo natural durante años, pero al final dejaron de intentarlo.



El año pasado, cuando se enteraron de que una mujer de 60 años en el pueblo natal de la pareja en Ghana dio a luz a trillizos después de someterse a tratamientos de fertilidad, los casados desde hace 38 años, ambos médicos de profesión en un hospital local, decidieron tratar una vez más.



El doctor Irani dijo que al inicio tuvo sus reservas debido a las complicaciones que conllevan un embarazo a edad tan avanzada, pero comentó que ellos fueron muy insistentes y querían intentarlo.



Budu se hizo fertilización in vitro en una clínica de Albany usando el esperma de su esposo y un óvulo donado. El proceso entero costó 20 mil dólares y les tomó casi un año, dijo Amin al diario Times Union.



“No hemos dormido mucho, pero me siento bien y creo que el bebé ya reconoce nuestras voces”, dijo Budu.