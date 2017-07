Cáncer de piel, ¿qué tanto sabes?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Prevenir el cáncer de piel no es tan sencillo como usar bloqueador solar todos los días. Tu tono de piel, historial familiar y hábitos de años pasados pueden afectar tu riesgo. Es por eso que, entre más informada estés, mejor.



Si tu piel es oscura



El melanoma no discrimina por color de piel. En pieles oscuras, la melanina provee de una protección del 13.4 (las blancas del 3.4), menos del 15 requerido de un bloqueador solar.



Aunque las personas negras tienen menor incidencia de cáncer de piel, cada vez se presentan más casos. Y es que mucha gente cree que sólo por tener piel oscura, está más segura que las demás… y no, desafortunadamente no están exentas del daño del sol.



Si tienes historial familiar de melanoma



Si tienes un familiar directo (padre, madre, hermano o hijo) que ha tenido melanoma, tus probabilidades de tenerlo son de un 50% ¡o más! Aunque los expertos recomiendan que la población en general debe hacerse un examen de cáncer de piel cada año, tú deberías hacerlo cada 6 meses.



Si alguna vez te has bronceado en una cama de bronceado



Si alguna vez has usado una cama de bronceado (aunque sean pocas en el país), es importante hacerlo notar con tu dermatólogo cuando sea el momento de hacer un diagnóstico.



Si tienes muchos lunares



Entre más lunares, mayor riesgo de cáncer de piel. Casi la mitad de los melanomas se desarrollan en lunares preexistentes. Y es que existen 2 tipos de lunares: manchas de sol pequeñas (del mismo color y bien formadas) y lunares atípicos. La gente que tiene 10 o más lunares atípicos tienen 12 veces mayor riesgo de melanoma.



Si tienes piel muy blanca



La gente con piel blanca, ojos claros y cabello rubio tienen menor protección de pigmentación en la piel y son más susceptibles a las quemaduras de sol y, por ende, de lunares y cáncer de piel.



Si te has quemado mucho en los últimos años



Tu riesgo de melanoma se duplica si has tenido quemaduras con ampollas. Pero aquí está la clave: nunca es demasiado tarde para empezar a incorporar prácticas que te protejan del sol regularmente. Es el daño acumulativo del sol el que causa cáncer de piel. A comparación de lo que la gente cree, sólo el 23% de la exposición del sol en la vida se adquiere hasta los 18. Cambiar de hábitos puede hacer la diferencia.